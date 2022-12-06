В Латвии аннулировали лицензию на вещание телеканала «Дождь»*

Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал латвийскую лицензию телеканала «Дождь»*. Об этом сообщает РБК.
Глава совета Ивар Аболиньш заявил, что вещание телеканала должно быть прекращено 8 декабря.
Такое решение было принято «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку». «Оценивая совокупность нарушений, НСЭСМИ убежден, что руководство „Дождя“ не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии», — сказал он.
Ранее «Дождь» уволил ведущего Алексея Коростелева за слова о возможной поддержке Российской армии, которые он произнес в эфире. По словам главы информационной службы Екатерины Котрикадзе, Коростелев произнес «ошибочную и категорически неприемлемую для всей редакции» фразу, из‑за которой у некоторых зрителей «сложилось впечатление, что телеканал занимается отправкой снаряжения Российской армии».
*Признан Минюстом СМИ-иноагентом.
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