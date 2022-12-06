В Латвии аннулировали лицензию на вещание телеканала «Дождь»*

Такое решение было принято «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку». «Оценивая совокупность нарушений, НСЭСМИ убежден, что руководство „Дождя“ не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии», — сказал он.