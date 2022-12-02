Disney прекращает вещание в России с середины декабря

Детский телеканал Disney прекращает свое вещание на территории России. Об этом сообщил телеграм-канал «Новости Москвы», официальных заявлений от киностудии The Walt Disney Company пока не было.
На месте Disney будет работать новый канал «Солнце», который также будет предоставлять детский контент. Его вещание начнется 14 декабря.
В середине марта Disney объявила, что приостанавливает работу в России. Компания временно перестала выпускать новую продукцию, а также лицензировать какой‑либо контент. Также остановлена работа редакции National Geographic и одноименного телеканала, услуги круизной линии Disney перестали быть доступными.
Спустя несколько недель студия прекратила прокат в стране своих фильмов. Запрет на показ картин затронул как зарубежные проекты студии, включая «Смерть на Ниле», так и российские вроде «Мистера Нокаута».
В ноябре Disney решила закрыть российский офис своего киноподразделения. Уже уволено большинство сотрудников офиса, где находится кинопрокатный отдел. Оставшаяся часть команды переедет в главный российский офис Disney в БЦ Lotte Plaza, чтобы завершить необходимую работу перед полным прекращением деятельности компании в России.