Disney прекращает вещание в России с середины декабря

В ноябре Disney решила закрыть российский офис своего киноподразделения. Уже уволено большинство сотрудников офиса, где находится кинопрокатный отдел. Оставшаяся часть команды переедет в главный российский офис Disney в БЦ Lotte Plaza, чтобы завершить необходимую работу перед полным прекращением деятельности компании в России.