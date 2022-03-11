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Disney приостановит работу в России. Решение коснется журнала National Geographic

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:01

Компания Disney приостановит работу в России из‑за военных действий на территории Украины. Решение коснется всех подразделений холдинга, в том числе журнала National Geographic. Об этом сообщило РИА «Новости».

Disney временно не будет выпускать новую продукцию, а также лицензировать какой‑либо контент. Будет остановлена работа редакции National Geographic и одноименного телеканала, перестанут быть доступны услуги круизной линии Disney.

Ранее компания уже объявляла, что новые фильмы студии не будут выпущены в российских кинотеатрах. В связи с развитием российско-украинского конфликта руководство Disney решило расширить санкции.

Сотрудники холдинга в России не потеряют свои рабочие места, подчеркнули в Disney. При этом деятельность ряда подразделений будет приостановлена незамедлительно, другие же проекты будут заморожены через некоторое время.

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