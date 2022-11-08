Disney закроет офис своего кинопрокатного подразделения в России

Компания Disney приняла решение закрыть российский офис своего киноподразделения. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
По данным портала, уже уволено большинство сотрудников офиса, где находится кинопрокатный отдел. Оставшаяся часть команды переедет в главный российский офис Disney в БЦ Lotte Plaza, чтобы завершить необходимую работу перед полным прекращением деятельности компании в стране.
«На данный момент почти вся коммуникация с контрагентами в СНГ идет напрямую через американский офис Disney», — подчеркивает «Бюллетень кинопрокатчика».
11 марта Disney приостановил работу в стране. Компания временно перестала выпускать новую продукцию, а также лицензировать какой‑либо контент. Также остановлена работа редакции National Geographic и одноименного телеканала, услуги круизной линии Disney перестали быть доступными.
31 марта компания объявила о полной приостановке проката своих фильмов в России. Запрет на показ картин затронул как зарубежные проекты студии, включая «Смерть на Ниле», так и российские вроде «Мистера Нокаута».
2 ноября Минпромторг внес продукцию Marvel, Disney, Pixar и DC Comics в перечень для параллельного импорта. На кинопродукцию это не распространяется.