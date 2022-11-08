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Disney закроет офис своего кинопрокатного подразделения в России
Дарья Мельникова
Сегодня в 14:07

Компания Disney приняла решение закрыть российский офис своего киноподразделения. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

По данным портала, уже уволено большинство сотрудников офиса, где находится кинопрокатный отдел. Оставшаяся часть команды переедет в главный российский офис Disney в БЦ Lotte Plaza, чтобы завершить необходимую работу перед полным прекращением деятельности компании в стране.

«На данный момент почти вся коммуникация с контрагентами в СНГ идет напрямую через американский офис Disney», — подчеркивает «Бюллетень кинопрокатчика».

11 марта Disney приостановил работу в стране. Компания временно перестала выпускать новую продукцию, а также лицензировать какой‑либо контент. Также остановлена работа редакции National Geographic и одноименного телеканала, услуги круизной линии Disney перестали быть доступными.

31 марта компания объявила о полной приостановке проката своих фильмов в России. Запрет на показ картин затронул как зарубежные проекты студии, включая «Смерть на Ниле», так и российские вроде «Мистера Нокаута».

2 ноября Минпромторг внес продукцию Marvel, Disney, Pixar и DC Comics в перечень для параллельного импорта. На кинопродукцию это не распространяется.

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