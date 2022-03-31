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Disney полностью приостановит прокат своих фильмов в России с 7 апреля

Виктория Шанина
Сегодня в 16:52

Киностудия Walt Disney Company полностью приостанавливает прокат своих фильмов в российских кинотеатрах. Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источники на рынке.

Запрет на показ картин затронет как зарубежные проекты студии, включая «Смерть на Ниле», так и российские вроде «Мистера Нокаута». Решение вступает в силу 7 апреля.

Как отмечает агентство, Disney еще в начале марта прекратила выпуск новых фильмов в России и приостановила лицензирование проектов для видеосервисов. Однако релизы, которые успели выйти в российский прокат до этого, оставались в репертуаре кинотеатров страны.

Помимо Disney, после начала российской «военной операции» на территории Украины многие крупные кинокомпании — Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal — заморозили работу в России и приостановили показы своих фильмов.

Walt Disney Company, в свою очередь, заявила о приостановке работы в России всех подразделений холдинга. В частности, заморожена деятельность редакции National Geographic и одноименного телеканала, больше не доступны услуги круизной линии Disney.

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