Алла Пугачева подала заявление на ликвидацию в России своей звукозаписывающей компании

«АБП» находится во владении Пугачевой в полном размере. Компания может вести деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, телевизионного и радиовещания. С годами выручка «АБП» становилась все меньше: с 2019 по 2021 год она снизилась в 23 раза — до 3 млн рублей.