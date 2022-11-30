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Алла Пугачева подала заявление на ликвидацию в России своей звукозаписывающей компании
Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:48

23 ноября Алла Пугачева подала в Федеральную налоговую службу заявление о ликвидации ООО «АБП», следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Это последняя компания, которой владеет певица в России, пишет издание «Октагон».

«АБП» находится во владении Пугачевой в полном размере. Компания может вести деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, телевизионного и радиовещания. С годами выручка «АБП» становилась все меньше: с 2019 по 2021 год она снизилась в 23 раза — до 3 млн рублей.

В 2010 году «АБП» управляла радиостанцией «Радио Алла», в конце десятилетия занималась организацией выступлений Пугачевой, в том числе концерта в 2019 году.

16 сентября Минюст признал иноагентом супруга Пугачевой Максима Галкина*. На фоне этого певица опубликовала в инстаграме** обращение к министерству с просьбой признать и ее иноагентом, так как она солидарна со своим мужем, «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России».

В этом обращении Алла Пугачева добавила, что хочет «прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем». Спустя несколько дней телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что из‑за этого поста Пугачеву проверяют на дискредитацию Вооруженных сил РФ, а также на «предмет противоправной деятельности, получающей иностранную.

* Максим Галкин внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов.

**Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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