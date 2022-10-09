Новый трейлер «Уэнсдей» показывает Фреда Армисена в роли дяди Фестера

Трейлер дает краткое представление об академии с привидениями и ее обитателях. Впервые зрителям показали дядю Фестера, которого сыграл Фред Армисен («Бруклин 9-9», «Евротур»), и профессора Мэрилин Торнхилл в исполнении Кристины Риччи, сыгравшей Уэнсдэй в «Семейке Адамс» Барри Зонненфельда более 20 лет назад.