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Новый трейлер «Уэнсдей» показывает Фреда Армисена в роли дяди Фестера
Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:44

Netflix поделился еще одним трейлером сериала Тима Бертона «Уэнсдей». Видео показали на сцене фестиваля New York Comic Con.

Трейлер дает краткое представление об академии с привидениями и ее обитателях. Впервые зрителям показали дядю Фестера, которого сыграл Фред Армисен («Бруклин 9-9», «Евротур»), и профессора Мэрилин Торнхилл в исполнении Кристины Риччи, сыгравшей Уэнсдэй в «Семейке Адамс» Барри Зонненфельда более 20 лет назад.

Сериал расскажет о взрослении одной из любимых героинь франшизы — Уэнсдей Аддамс. В нем она попытается овладеть собственными паранормальными способностями, разгадать тайну родителей и помешать убийце, который доставляет неприятности всему городу.

В роли Уэнсдей снялась Дженна Ортега. Мортишу сыграла Кэтрин Зита-Джонс, Гомеса — Луис Гусман, а Пагсли — Исаак Ордонес.

Вместе с Бертоном над проектом работали сценаристы Альфред Гоф и Майлс Миллар, известные по «Тайнам Смолвиля». Они стали шоураннерами сериала.

Премьера шоу на стриминге запланирована на 23 ноября. Посмотреть предыдущий трейлер можно здесь.

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Netflix
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Фред АрмисенТим БертонКристина РиччиБарри ЗонненфельдДженна ОртегаКэтрин Зита-джонсАльфред Гоф
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