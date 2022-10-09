Новый трейлер «Уэнсдей» показывает Фреда Армисена в роли дяди Фестера

Netflix поделился еще одним трейлером сериала Тима Бертона «Уэнсдей». Видео показали на сцене фестиваля New York Comic Con.
Трейлер дает краткое представление об академии с привидениями и ее обитателях. Впервые зрителям показали дядю Фестера, которого сыграл Фред Армисен («Бруклин 9-9», «Евротур»), и профессора Мэрилин Торнхилл в исполнении Кристины Риччи, сыгравшей Уэнсдэй в «Семейке Адамс» Барри Зонненфельда более 20 лет назад.
Сериал расскажет о взрослении одной из любимых героинь франшизы — Уэнсдей Аддамс. В нем она попытается овладеть собственными паранормальными способностями, разгадать тайну родителей и помешать убийце, который доставляет неприятности всему городу.
В роли Уэнсдей снялась Дженна Ортега. Мортишу сыграла Кэтрин Зита-Джонс, Гомеса — Луис Гусман, а Пагсли — Исаак Ордонес.
Вместе с Бертоном над проектом работали сценаристы Альфред Гоф и Майлс Миллар, известные по «Тайнам Смолвиля». Они стали шоураннерами сериала.
Премьера шоу на стриминге запланирована на 23 ноября. Посмотреть предыдущий трейлер можно здесь.