Суд окончательно оправдал художницу Юлию Цветкову* по делу о распространении порнографии

Суд окончательно оправдал художницу и активистку Юлию Цветкову* по делу о распространении порнографии (пункт «б» части 3 статьи 242 УК РФ), пишет «Коммерсант». При этом на сайте Хабаровского краевого суда, где должно было рассматриваться дело, информация о решении на данный момент отсутствует.