Суд окончательно оправдал художницу Юлию Цветкову* по делу о распространении порнографии

Суд окончательно оправдал художницу и активистку Юлию Цветкову* по делу о распространении порнографии (пункт «б» части 3 статьи 242 УК РФ), пишет «Коммерсант». При этом на сайте Хабаровского краевого суда, где должно было рассматриваться дело, информация о решении на данный момент отсутствует.
В 2019 году против Цветковой возбудили уголовное дело о распространении порнографии из‑за публикации рисунков вульвы в паблике «Монологи вагины» в соцсети «ВКонтакте».
Прокуратура требовала трех лет колонии для художницы, но в июле 2022 года суд оправдал девушку. В том же месяце прокуратура подала апелляцию на решение суда.
В сентябре стало известно, что на Цветкову написали около 200 заявлений в правоохранительные органы с требованием открыть против нее новое уголовное дело о распространении порнографии.
* Юлия Цветкова внесена Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.