Женское дело: что сейчас с уголовными процессами над сестрами Хачатурян и Юлией Цветковой*

Мы поговорили с адвокатами девушек и выяснили, какие перспективы их ждут: как скоро фигурантки уголовных преследований будут освобождены и каково это — годами находиться под следствием.

Дело сестер Хачатурян

Судебный процессСледствие по делу сестёр Хачатурян вызвало широкую общественную дискуссию. Ход следствия активно обсуждали и освещали на федеральных каналах. В Санкт-Петербурге, Москве и других городах неоднократно проходили пикеты в поддержку девушек. Была создана петиция, адресованная Следственному комитету с требованием прекратить судебный процесс, под петицией подписались почти полмиллиона человек на 2022 год. В поддержку сестёр был организован флешмоб #ЯНеХотелаУмирать правозащитницей Алёной Поповой, которая призвала Государственную Думу вернуть насилие в семье в список уголовно наказуемых преступлений. Множество деятелей культуры выступили в защиту сестер. над Крестиной, Ангелиной и Марией Хачатурян, обвиняемыми в убийстве их отца Михаила Хачатуряна, стал одним из самых громких процессов в современной истории России. Сестры долгое время подвергались сексуальному и физическому насилию со стороны отца. Суд над ними вызвал широкий общественный резонанс: пикеты, митинги и марши в поддержку сестер проходили несколько лет.

Сейчас сестрам запрещено пользоваться телефоном, интернетом, общаться друг с другом, участниками процесса и со СМИ.

В сентябре 2018 года суд назначил им меру пресечения в виде запрета определенных действий: они живут так уже 4 года.

На сегодняшний день у сестер Хачатурян остается запрет на выход в интернет, они живут в разных квартирах. Но они могут общаться с мамой, учиться и работать.

Мари Давтян Руководительница Центра защиты пострадавших от домашнего насилия, адвокат Ангелины Хачатурян

В марте 2021 года наметился серьезный поворот в деле сестер Хачатурян: против Михаила Хачатуряна возбудили уголовное дело об истязании и насильственныx действияx сексуального характера в отношении дочерей. Девочки были признаны по делу потерпевшими. Позже следователи ужесточили обвинение: в ходе расследования был установлен еще и факт распространения Михаилом Хачатуряном порнографического материала в адрес подруги его дочерей.

Более того, основная сложность в деле девочек заключалась в том, что было необxодимо установить очень много обстоятельств за длительный период (более 4 лет). Это и образ жизни семьи, многочисленные обстоятельства насилия над девочками и иx псиxическое состояние.

Девочки неоднократно давали показания, участвовали в очныx ставкаx, проходили множество сексолого-психолого-психиатрическиx экспертиз. Морально это очень тяжело. В первый раз у сестер диагностировали посттравматические расстройства, связанные с насилием. А после этого было необходимо провести еще несколько экспертиз для того, чтобы установить причинно-следственную связь между их заболеванием и действиями отца. Более того, по их перепискам определяли в комплексе их психологическое состояние.

В июле 2022 года Следственный комитет России направил для утверждения обвинительного заключения в Генпрокуратуру РФ уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна о сексуальном насилии и истязании дочерей, а также распространении порнографического материала, который он посылал подруге дочерей.

Генпрокуратура посчитала, что не все составы преступления, совершенные Михаилом Хачатуряном по отношению к дочерям, учло следствие. Уголовное дело было возвращено для производства дополнительного расследования. Следователю предстоит дополнительно квалифицировать доведение Миxаилом Xачатуряном одной из дочерей до попытки самоубийства, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью всем девушкам.

После того как дополнительное расследование закончится, дело вновь направят в прокуратуру, а потом его должны передать в суд.

Если суд признает Михаила Хачатуряна виновным, это станет доказательством того, что все сестры Хачатурян находились в состоянии необходимой обороны, а значит, уголовное дело в отношении ниx должно быть прекращено.

Про состояние Крестины, Ангелины и Марии можно сказать только, что они живут отдельно друг от друга и пытаются восстановиться психологически.

Почти выигранный суд

Художница и активистка Юлия Цветкова* с 2019 года находилась под домашним арестом: ее преследование началось из‑за художественных изображений вульв в паблике «Монологи вагины». Суд вменял ей незаконное изготовление и распространение порнографии в интернете. Художнице грозило до шести лет лишения свободы. По словам активистки, она своим творчеством поднимала вопросы боди-позитивного отношения к телу и гендерного неравенства.

Дело Юлии Цветковой стало резонансным: деятели культуры записывали обращения в поддержку художницы, пикеты против судебного преследования прошли в более чем двадцати городах России, более 50 СМИ солидаризировались в призыве к освобождению активистки.

В 2020 году домашний арест был заменен для художницы на подписку о невыезде. Летом 2022 года Юлия Цветкова попала в реестр «СМИ — иностранных агентов».

15 июля 2022 года Юлия Цветкова была оправдана, однако оправдательный приговор был опротестован стороной обвинения.

Александр Пиховкин Адвокат российской художницы Юлии Цветковой (внесена в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента)

Дело было выиграно в суде первой инстанции. Суд постановил оправдательный приговор. Однако он был опротестован стороной обвинения и не вступит в силу до прохождения апелляционной инстанции. Мы рассчитываем, что приговор устоит. Во-первых, потому что выводы, положенные в его основание, обоснованы, прозрачны, достоверны и законны. Во-вторых, потому что этот приговор затрагивает судьбы слишком многих художников, режиссеров, писателей, перформеров, музеологов в России.

Поиски порнографии в художественном творчестве, в просветительской деятельности чреваты открытием «охоты на ведьм», в ходе которой может пострадать не только современное искусство, но также произведения античных и средневековых авторов.

Очевидно, что при известных условиях пытливый ум найдет порнографию в статуе Давида работы Микеланджело или в Данае Рембрандта. Обвинительный приговор Юлии Цветковой создал бы к этому предпосылки.

Государственный обвинитель, защищая честь мундира и, вероятно, карьеру, начал приводить бесчисленные доводы в пользу своего требования отменить оправдательный приговор и направить дело на новое рассмотрение. В случае успеха обвинение, по-видимому, рассчитывает на назначение новой экспертизы по делу, на этот раз — в экспертной организации, выводы которой устроят сторону обвинения.

Зачем это нужно? Система инертна. Оценка деятельности ее исполнителей зависит от измеряемых результатов их деятельности. Оправдание Юлии Цветковой после трех с половиной лет предварительного следствия и суда — это диагноз компетентности и профпригодности конкретных людей, осуществлявших уголовное преследование Юлии и поддерживавших ее обвинение в суде. Неудивительно, что государственный обвинитель неравнодушно отнесся к такой оценке своей деятельности и стремится привести любые доводы в надежде добиться пересмотра оправдательного приговора. После своего апелляционного представления гособвинитель уже дважды направлял в суд дополнения к нему. Такая активность говорит сама за себя.

Проблема в том, что обвинительный приговор для прокурора и надзирающих за ним органов означает эффективность их работы, и наоборот.

Сейчас мы ждем назначения даты заседания по апелляционному представлению гособвинителя. Обвинитель неутомимо дополняет свое апелляционное представление, это препятствует направлению материалов уголовного дела из Центрального районного суда Комсомольска-на-Амуре в Хабаровский краевой суд.

Обвинение, на мой взгляд, видит несостоятельность своих доводов в апелляционном представлении и поэтому пытается выдумывать новые.

Юля находилась под подпиской о невыезде, которая была отменена судом при постановлении оправдательного приговора. Юлия Цветкова может контактировать с людьми, но сейчас воздерживается от общения. Ей очень тяжело по-человечески вариться в этом столько времени, тяжело быть «информационным поводом». Ее позиция ясна — суд, который почти полтора года дотошно, подробно и всесторонне рассматривал ее дело, установил отсутствие в ее действиях состава преступления, и она рассчитывает, что оправдательный приговор будет оставлен апелляцией без изменений.

* Юлия Цветкова внесена Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

