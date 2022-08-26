Женское дело: что сейчас с уголовными процессами над сестрами Хачатурян и Юлией Цветковой*

Дело сестер Хачатурян
Судебный процессСледствие по делу сестёр Хачатурян вызвало широкую общественную дискуссию. Ход следствия активно обсуждали и освещали на федеральных каналах. В Санкт-Петербурге, Москве и других городах неоднократно проходили пикеты в поддержку девушек. Была создана петиция, адресованная Следственному комитету с требованием прекратить судебный процесс, под петицией подписались почти полмиллиона человек на 2022 год. В поддержку сестёр был организован флешмоб #ЯНеХотелаУмирать правозащитницей Алёной Поповой, которая призвала Государственную Думу вернуть насилие в семье в список уголовно наказуемых преступлений. Множество деятелей культуры выступили в защиту сестер. над Крестиной, Ангелиной и Марией Хачатурян, обвиняемыми в убийстве их отца Михаила Хачатуряна, стал одним из самых громких процессов в современной истории России. Сестры долгое время подвергались сексуальному и физическому насилию со стороны отца. Суд над ними вызвал широкий общественный резонанс: пикеты, митинги и марши в поддержку сестер проходили несколько лет.
Сейчас сестрам запрещено пользоваться телефоном, интернетом, общаться друг с другом, участниками процесса и со СМИ.
В сентябре 2018 года суд назначил им меру пресечения в виде запрета определенных действий: они живут так уже 4 года.
На сегодняшний день у сестер Хачатурян остается запрет на выход в интернет, они живут в разных квартирах. Но они могут общаться с мамой, учиться и работать.
Руководительница Центра защиты пострадавших от домашнего насилия, адвокат Ангелины Хачатурян
В марте 2021 года наметился серьезный поворот в деле сестер Хачатурян: против Михаила Хачатуряна возбудили уголовное дело об истязании и насильственныx действияx сексуального характера в отношении дочерей. Девочки были признаны по делу потерпевшими. Позже следователи ужесточили обвинение: в ходе расследования был установлен еще и факт распространения Михаилом Хачатуряном порнографического материала в адрес подруги его дочерей.
Более того, основная сложность в деле девочек заключалась в том, что было необxодимо установить очень много обстоятельств за длительный период (более 4 лет). Это и образ жизни семьи, многочисленные обстоятельства насилия над девочками и иx псиxическое состояние.
Девочки неоднократно давали показания, участвовали в очныx ставкаx, проходили множество сексолого-психолого-психиатрическиx экспертиз. Морально это очень тяжело. В первый раз у сестер диагностировали посттравматические расстройства, связанные с насилием. А после этого было необходимо провести еще несколько экспертиз для того, чтобы установить причинно-следственную связь между их заболеванием и действиями отца. Более того, по их перепискам определяли в комплексе их психологическое состояние.
В июле 2022 года Следственный комитет России направил для утверждения обвинительного заключения в Генпрокуратуру РФ уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна о сексуальном насилии и истязании дочерей, а также распространении порнографического материала, который он посылал подруге дочерей.
Генпрокуратура посчитала, что не все составы преступления, совершенные Михаилом Хачатуряном по отношению к дочерям, учло следствие. Уголовное дело было возвращено для производства дополнительного расследования. Следователю предстоит дополнительно квалифицировать доведение Миxаилом Xачатуряном одной из дочерей до попытки самоубийства, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью всем девушкам.
После того как дополнительное расследование закончится, дело вновь направят в прокуратуру, а потом его должны передать в суд.
Про состояние Крестины, Ангелины и Марии можно сказать только, что они живут отдельно друг от друга и пытаются восстановиться психологически.
Почти выигранный суд
Художница и активистка Юлия Цветкова* с 2019 года находилась под домашним арестом: ее преследование началось из‑за художественных изображений вульв в паблике «Монологи вагины». Суд вменял ей незаконное изготовление и распространение порнографии в интернете. Художнице грозило до шести лет лишения свободы. По словам активистки, она своим творчеством поднимала вопросы боди-позитивного отношения к телу и гендерного неравенства.
Дело Юлии Цветковой стало резонансным: деятели культуры записывали обращения в поддержку художницы, пикеты против судебного преследования прошли в более чем двадцати городах России, более 50 СМИ солидаризировались в призыве к освобождению активистки.
В 2020 году домашний арест был заменен для художницы на подписку о невыезде. Летом 2022 года Юлия Цветкова попала в реестр «СМИ — иностранных агентов».
15 июля 2022 года Юлия Цветкова была оправдана, однако оправдательный приговор был опротестован стороной обвинения.
Адвокат российской художницы Юлии Цветковой (внесена в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента)
Дело было выиграно в суде первой инстанции. Суд постановил оправдательный приговор. Однако он был опротестован стороной обвинения и не вступит в силу до прохождения апелляционной инстанции. Мы рассчитываем, что приговор устоит. Во-первых, потому что выводы, положенные в его основание, обоснованы, прозрачны, достоверны и законны. Во-вторых, потому что этот приговор затрагивает судьбы слишком многих художников, режиссеров, писателей, перформеров, музеологов в России.
Очевидно, что при известных условиях пытливый ум найдет порнографию в статуе Давида работы Микеланджело или в Данае Рембрандта. Обвинительный приговор Юлии Цветковой создал бы к этому предпосылки.
Государственный обвинитель, защищая честь мундира и, вероятно, карьеру, начал приводить бесчисленные доводы в пользу своего требования отменить оправдательный приговор и направить дело на новое рассмотрение. В случае успеха обвинение, по-видимому, рассчитывает на назначение новой экспертизы по делу, на этот раз — в экспертной организации, выводы которой устроят сторону обвинения.
Зачем это нужно? Система инертна. Оценка деятельности ее исполнителей зависит от измеряемых результатов их деятельности. Оправдание Юлии Цветковой после трех с половиной лет предварительного следствия и суда — это диагноз компетентности и профпригодности конкретных людей, осуществлявших уголовное преследование Юлии и поддерживавших ее обвинение в суде. Неудивительно, что государственный обвинитель неравнодушно отнесся к такой оценке своей деятельности и стремится привести любые доводы в надежде добиться пересмотра оправдательного приговора. После своего апелляционного представления гособвинитель уже дважды направлял в суд дополнения к нему. Такая активность говорит сама за себя.
Сейчас мы ждем назначения даты заседания по апелляционному представлению гособвинителя. Обвинитель неутомимо дополняет свое апелляционное представление, это препятствует направлению материалов уголовного дела из Центрального районного суда Комсомольска-на-Амуре в Хабаровский краевой суд.
Обвинение, на мой взгляд, видит несостоятельность своих доводов в апелляционном представлении и поэтому пытается выдумывать новые.
Юля находилась под подпиской о невыезде, которая была отменена судом при постановлении оправдательного приговора. Юлия Цветкова может контактировать с людьми, но сейчас воздерживается от общения. Ей очень тяжело по-человечески вариться в этом столько времени, тяжело быть «информационным поводом». Ее позиция ясна — суд, который почти полтора года дотошно, подробно и всесторонне рассматривал ее дело, установил отсутствие в ее действиях состава преступления, и она рассчитывает, что оправдательный приговор будет оставлен апелляцией без изменений.
* Юлия Цветкова внесена Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.