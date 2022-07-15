Художницу Юлию Цветкову* оправдали по делу о распространении порнографии за рисунки

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре оправдал художницу Юлю Цветкову* по уголовному делу о распространении порнографии за рисунки в сообществе «ВКонтакте» «Монологи вагины». Об этом заявила в фейсбуке** мать художницы Анна Ходырева.

Цветкову оправдали по реабилитирующим основаниям. Каким именно, Ходырева не уточнила. В течение 10 дней гособвинение может подать апелляцию.

«Процесс длинною в 3 года завершился победой стороны защиты. Радуемся, но пока не окончательно», — написала мать художницы.

В середине июня прокуратура запросила для Цветковой 3 года 2 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Слушания по делу художницы проходили в закрытом для гражан и прессы режиме. Суд объяснил это тем, что на заседаниях «могут быть оглашены интимные стороны жизни участников» и «будут рассмотрены материалы, отнесенные обвинением к порнографическим».

В ноябре 2019 года на Юлию Цветкову завели дела об ЛГБТК-пропаганде и распространении порнографии за художественные изображения вульв, опубликованные в паблике «Монологи вагины». По словам активистки, с помощью рисунков она хотела привлечь внимание к проблеме гендерного неравенства и стигматизации женского тела.

До середины марта 2020-го Цветкова находилась под домашним арестом, затем его сменили на подписку о невыезде. После этого в отношении активистки завели несколько административных дел по статье о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних.

*Юлия Цветкова внесесена Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

**Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.