Чехия признала политический режим России террористическим

Нижняя палата парламента Чехии приняла резолюцию, объявляющую «нынешний российский режим террористическим». Об этом сообщает РБК.
Депутаты отказались признавать итоги октябрьских референдумов и осудили действия России, в том числе удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
За принятие резолюции проголосовали 129 из 156 депутатов, против проекта высказались 14 представителей правой партии «Свобода и прямая демократия».
Аналогичные резолюции уже приняли Латвия, Литва, Эстония и Польша. 11 августа Латвия также признала действия российских военных на Украине терроризмом, а Россию страной — спонсором терроризма. А 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию, в которой российский режим признается «террористическим».
В июле сенат США принял резолюцию, которая призывает Госдепартамент признать Россию государством — спонсором терроризма. Поводом для такого решения называют события в Чечне, Грузии, Сирии и на территории Украины.