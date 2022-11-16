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Чехия признала политический режим России террористическим
Дарья Мельникова
Сегодня в 16:45

Нижняя палата парламента Чехии приняла резолюцию, объявляющую «нынешний российский режим террористическим». Об этом сообщает РБК.

Депутаты отказались признавать итоги октябрьских референдумов и осудили действия России, в том числе удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

За принятие резолюции проголосовали 129 из 156 депутатов, против проекта высказались 14 представителей правой партии «Свобода и прямая демократия».

Аналогичные резолюции уже приняли Латвия, Литва, Эстония и Польша. 11 августа Латвия также признала действия российских военных на Украине терроризмом, а Россию страной — спонсором терроризма. А 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию, в которой российский режим признается «террористическим».

В июле сенат США принял резолюцию, которая призывает Госдепартамент признать Россию государством — спонсором терроризма. Поводом для такого решения называют события в Чечне, Грузии, Сирии и на территории Украины.

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Совет ЕвропыСенат СШАГосдеп США
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