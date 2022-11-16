Чехия признала политический режим России террористическим

Аналогичные резолюции уже приняли Латвия, Литва, Эстония и Польша. 11 августа Латвия также признала действия российских военных на Украине терроризмом, а Россию страной — спонсором терроризма. А 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию, в которой российский режим признается «террористическим».