Латвия признала действия российских военных на Украине терроризмом, а Россию страной — спонсором терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

Парламент также призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Беларуси.

Ранее сенат США принял резолюцию, которая призывает Госдепартамент признать Россию государством — спонсором терроризма. Поводом для такого решения называют события в Чечне, Грузии, Сирии и на территории Украины. Ранее с таким призывом к Вашингтону обратился Киев.

Тогда официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что, если США признают Россию страной — спонсором терроризма, это приведет к разрыву дипломатических отношений.