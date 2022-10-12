На Украине заявили, что почти 30% энергетической инфраструктуры страны подверглось ударам

Примерно 30% энергетической инфраструктуры Украины подверглось ракетным ударам за предыдущие два дня. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко, передает ТАСС.

В интервью CNN Галущенко отметил, что украинская энергосистема до сих пор находится в стабильном состоянии. Он призвал страны Запада передать Украине системы ПВО, чтобы «защитить небо».

На вопрос, будет ли Украина получать дополнительную энергию из Европы, министр заявил, что это один из вариантов, который рассматривается.

Утром в понедельник и вторник по всей Украине объявляли воздушную тревогу. В понедельник впервые за несколько месяцев был обстрелян Киев, взрывы также прогремели в Харькове, Львове, Днепре и других городах. Во вторник взрывы раздались как минимум в девяти областях, включая Винницкую, Одесскую, Запорожскую, Хмельницкую и Днепропетровскую.

По итогам первого дня обстрелов украинская ГСЧС отчиталась о 19 погибших и 105 раненых, а также об отсутствии электричества в 301 населенном пункте. После этого данные о погибших и пострадавших ведомство не актуализировало.

На оперативном совещании российского Совбеза в понедельник Владимир Путин заявил, что массированный удар был нанесен по предложению Минобороны и по планам Генштаба, а его целями были объекты энергетики, связи и военного управления Украины.

Президент России назвал взрыв на Крымском мосту терактом, совершенным Украиной, и заявил, что при продолжении подобных инцидентов «ответы со стороны РФ будут жесткими и по масштабам будут соответствовать уровню угроз».