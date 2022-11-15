Эрмитаж планирует работать с Китаем и Японией после отмены моратория на зарубежные выставки

Он добавил: «У нас есть переговоры с Малайзией, у нас есть предварительные планы с Японией, все зависит от политики. У нас большие планы музейного общения с арабскими странами». Гендиректор Эрмитажа допустил, что экспозиции музея за рубежом могут быть открыты уже в 2023 году.