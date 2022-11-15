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Эрмитаж планирует работать с Китаем и Японией после отмены моратория на зарубежные выставки
Денис Ламехов
Сегодня в 16:15

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о международных планах музея после отмены моратория на выставки в других странах. Его цитирует ТАСС.

«При нынешней геополитической ситуации в Европе наше выставочное присутствие заморожено. Мы готовимся к времени, когда станет спокойнее, к большой деятельности и выставочным обменам с Китаем, когда он прекратит карантины, — у нас есть несколько проектов», — заявил Пиотровский.

Он добавил: «У нас есть переговоры с Малайзией, у нас есть предварительные планы с Японией, все зависит от политики. У нас большие планы музейного общения с арабскими странами». Гендиректор Эрмитажа допустил, что экспозиции музея за рубежом могут быть открыты уже в 2023 году.

Годовой мораторий на выставки в Европе и США эрмитажное руководство ввело в конце июня. Китая и других стран, которые не ввели санкции в отношении России, он не коснулся.

Причиной для ограничений назывались риски задержания художественных работ. На момент введения санкций Эрмитаж принимал участие в восьми зарубежных выставках: в Амстердаме, Гамбурге, Париже, Брюсселе, Лондоне, Милане и Риме. В июне 2022 года все экспонаты — около 700 предметов — вернулись в собрание музея.

Подробности по теме
Экспонаты Эрмитажа, ранее задержанные в Финляндии, вернулись в музей
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