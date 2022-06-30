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Мораторий Эрмитажа на выставки не коснется Китая и еще ряда стран: музей готовит проект в КНР

Денис Ламехов
Сегодня в 21:08

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что мораторий музея на проведение выставок за рубежом в течение ближайшего года не распространяется на Китай и дружественные страны. Его слова передает ТАСС.

«[Мораторий] это наше решение. Все равно на все наши выставки дает разрешение Министерство культуры, и в ближайшее время их небезопасно возить в Европу, а с США у нас уже пятнадцать лет нет обменов», — добавил Пиотровский.

По его словам, сейчас музей готовит масштабный проект в нескольких городах Китая — его планируется реализовать в течение двух-четырех лет. Основой станут «новейшие технологии». Пиотровский не стал раскрывать подробностей.

«Примитивная вещь — привезти 25 картин, мы так давно не делаем. Мы делаем Дни Эрмитажа, целый комплекс разного типа мероприятий, который рассказывает о том, что такое Эрмитаж. Мы не „товар“ возим, мы возим бренд. Это всегда целый набор того, что делает Эрмитаж, включая показ его коллекций», — заявил гендиректор музея.

23 июня Эрмитаж сообщил, что ввел годовой мораторий на выставки в Европе и США. С марта по июнь экспонаты восьми зарубежных выставок — всего около 700 произведений — вернулись в музей.

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