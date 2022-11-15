В московском метро появились проездные к десятилетию Еврейского музея и центра толерантности

Также в Дептрансе сообщили, что до 10 декабря в метро можно будет увидеть плакаты, посвященные выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства». Она открылась в музее 20 октября. Есть в экспозиции и полотно ученицы Казимира Малевича авангардистки Анны Лепорской «Три фигуры», отреставрированное после повреждений, которые нанес ей бывший охранник «Ельцин-центра». «Афиша Daily» рассказывала о ситуации.