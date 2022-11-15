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В московском метро появились проездные к десятилетию Еврейского музея и центра толерантности
Денис Ламехов
Сегодня в 11:57

В московском метро появились проездные билеты из серии «Единый», посвященные десятилетию со дня открытия Еврейского музея и центра толерантности. Об этом сообщает столичный Департамент транспорта.

Купить билет можно в кассах и автоматах на станциях Кольцевой линии и внутри нее уже с сегодняшнего дня, 15 ноября. Тираж — 200 тыс. экземпляров. На билете изображен Бахметьевский гараж, построенный в 1927 году по проекту Константина Мельникова и Владимира Шухова. Сейчас его пространство занимает Еврейский музей.

Также в Дептрансе сообщили, что до 10 декабря в метро можно будет увидеть плакаты, посвященные выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства». Она открылась в музее 20 октября. Есть в экспозиции и полотно ученицы Казимира Малевича авангардистки Анны Лепорской «Три фигуры», отреставрированное после повреждений, которые нанес ей бывший охранник «Ельцин-центра». «Афиша Daily» рассказывала о ситуации.

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Ельцин-центр
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Константин МельниковВладимир ШуховКазимир Малевич
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