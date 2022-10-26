Сегодня в 20:01

В Москве выпустили серию карт «Тройка» с картинами Ван Гога и Сезанна из собрания братьев Морозовых

В Москве выпустили серию карт «Тройка» с изображениями полотен из коллекции братьев Морозовых — московских коллекционеров мировой живописи начала XX века. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта.

Среди вариантов обложек — полотна «Красные виноградники в Арле» Винсента Ван Гога, «Персики и груши» Поля Сезанна, «Портрет актрисы Жанны Самари» Пьера Огюста Ренуара, «Море в Антеоре» Луи Вальты и «Вокруг моего дома» Анри Эдмона Кросса.

В Дептрансе заявили: «Ищите в сувенирных магазинах, на стойках информации в метро и в интернет-магазине».

Карты выпущены совместно с Музеем изобразительных искусств им. Пушкина, где сейчас идет выставка «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых». Помимо перечисленных работ, среди экспонатов — полотна Поля Гогена, Анри Матисса, Пабло Пикассо, Валентина Серова, Константина Коровина и многих других.

В январе директор музея Марина Лошак сообщала, что вариант этой выставки показывался в Париже. Он получил название «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства» и экспонировался в фонде Louis Vuitton.