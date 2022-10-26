Защита обжаловала приговор экс-охраннику «Ельцин-центра», пририсовавшему глаза на картине Лепорской

Защита обжаловала приговор экс-охраннику «Ельцин-центра» Александру Васильеву, пририсовавшему глаза фигурам на картине советской художницы-авангардистки Анны Лепорской. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова.

Жалоба будет рассматриваться в Мировом суде Верх-Исетского района Екатеринбурга — там же изначально слушалось дело Васильева. В августе судья назначил ему 180 часов обязательных работ и наблюдение у психиатра.

7 декабря 2021 года Васильев пририсовал шариковой ручкой глаза на лицах двух фигур, изображенных на полотне «Три фигуры». По словам охранника, сделать это его попросили подростки, которые утверждали, что это их картина.

Она находится в коллекции Государственной Третьяковской галереи и была предоставлена «Ельцин-центру» для выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства». Работа была отреставрирована и сейчас экспонируется в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.

Анна Лепорская была ученицей художника-супрематиста Казимира Малевича. Работала в кругу других авангардистов, в том числе совместно с Николаем Суетиным и Львом Юдиным. Известна в первую очередь как мастер художественного фарфора. Помимо Третьяковки ее работы обширно представлены в собрании Русского музея.