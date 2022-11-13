В Башкирском драмтеатре убрали постановку по книге Гузель Яхиной, высказавшейся против спецоперации

Постановку должны были продемонстрировать в ноябре и на сценах в Оренбурге и Челябинске, однако показы отменили, заменив «Зулейху» другим спектаклем. Официально заявили, что это произошло «по техническим причинам», но, по данным источников «Бизнес Online» это была инициатива министерства культуры Башкортостана.