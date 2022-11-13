В Башкирском драмтеатре убрали постановку по книге Гузель Яхиной, высказавшейся против спецоперации

В Башкирском академическом театре драмы имени Гафури убрали из репертуара постановку по роману Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Об этом сообщает «Бизнес Online».
На вопрос издания, почему спектакль сняли, заведующая литературной частью в театре Эльвира Давлетбердина ответила: «Вы же понимаете, почему отменяется: по всем российским театрам отменятся имя Гузель Яхиной».
После начала военной операции на Украине писательница опубликовала текст, где раскритиковала действия российских властей. «Это не моя война. Я отказываюсь считать ее своей», — написала она.
Дебютный роман Яхиной на сцене Башдрамы поставил главный режиссер театра Айрат Абушахманов. Его спектакль побывал на множестве фестивалей и завоевал «Золотую маску». «Зулейху» показывали и на гастролях, в том числе в Казани.
Постановку должны были продемонстрировать в ноябре и на сценах в Оренбурге и Челябинске, однако показы отменили, заменив «Зулейху» другим спектаклем. Официально заявили, что это произошло «по техническим причинам», но, по данным источников «Бизнес Online» это была инициатива министерства культуры Башкортостана.
После этого директор Башдрамы Иршат Файзуллин подготовил внутренний приказ о снятии спектакля «в связи с обновлением репертуара», поставив перед фактом актеров и главного режиссера, пишет издание.