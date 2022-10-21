С афиш на сайтах РАМТ и Александринского театра убрали имя Бориса Акунина

На афишах сайта РАМТ (Российского молодежного академического театра) перестали указывать имя Бориса Акунина. Об этом сообщил сам Акунин в своем фейсбуке*.

Речь идет об афишах четырех спектаклей, основанных на пьесах Акунина. По словам писателя, названия самих пьес остались, а вот графа с именем их автора теперь пустует.

«Недавно мне позвонил художественный руководитель театра и, очень волнуясь, сказал, что Прачечная (Алексей Владимирович [Бородин] это слово не употребил, он человек интеллигентный) требует убрать мое имя. Я, признаюсь, сначала расхохотался, потому что идея афиши без имени показалась мне очень смешной. „Слова народные“. Но Алексею Владимировичу было явно не до смеха, и я ответил: „Поступайте, как для вас лучше“», — пишет Акунин.

Такая же ситуация произошла с афишей постановки «1881», которую Акунин написал для Александринского театра.

«Я не осуждаю театры, которые вынуждены приноравливаться к густеющему государственному безумию. Заниматься культурой в сегодняшней России — дело трудное, вроде плавания в серной кислоте. Я сочувствую руководителям театров (разумеется, кроме тех, кто сам рвется в первые ученики). Если человек решил: дело, которому ты служишь, важнее ущерба для твоей репутации — это тяжелый выбор, от которого страдаешь ты сам, но не твой коллектив и не твои зрители», — добавил писатель.

Он подчеркнул, что по той же причине он требует, что его «безымянные спектакли» сняли из репертуара и он будет поддерживать показы, даже если их станут проводить бесплатно.

Акунин также вновь заявил, что не считает продуктивным культурный бойкот России и по своей инициативе он «ни за что не расстанется» со своей российской аудиторией.

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