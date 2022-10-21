В Московском доме книги запретили ставить на видное место книги оппозиционных писателей и иноагентов

В Московском доме книги запретили ставить на видное место произведения писателей с оппозиционными взглядами и иноагентов. Список «нежелательных» авторов опубликовали в телеграм-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня».

В него попали: Борис Акунин, Наталья Баранова*, Дмитрий Быков*, Виктор Вахштайн*, Дмитрий Глуховский*, Михаил Зыгарь, Владимир Кара-Мурза*, Андрей Макаревич*, Александр Невзоров*, Леонид Парфенов, Сергей Пархоменко*, Алексей Поляринов, Евгений Понасенков*, Людмила Улицкая и Екатерина Шульман*.

Их книги можно должны находиться «только на полках, без разворота», выставлять эти произведения на хит-столы запрещено. С покупателями рекомендуется не вступать в полемику и быть внимательными, поскольку «регулярно ходят проверки сторонних организаций».

Одному из покупателей, интересовавшемуся книгой Зыгаря «Вся кремлевская рать», сказали в магазине, что им пришло распоряжение «побыстрее распродать такие и вообще лучше убрать». На вопрос: «Каких таких — иноагентов?» — сотрудник ответил: «Ну, да, нам прислали целый список, кого надо корешком в самый дальний угол запихать».

При этом, как отмечает «Кровавая барыня», на самых видных местах в Доме книги много литературы с символикой спецоперации, например «Живи, Донбасс!» и «Новороссия: ВоZVращение».