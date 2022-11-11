Фильм «Мы» по роману-антиутопии Замятина убрали из графика релизов. Он не выйдет в прокат 1 декабря

Фильм-антиутопия «Мы», снятый по одноименному роману Евгения Замятина, убрали из российского графика релизов. Картина не выйдет в прокат на ранее заявленной дате — 1 декабря, сообщили «Бюллетеню кинопрокатчика» в компании «Централ Партнершип».
О том, что по роману-антиутопии «Мы» снимут экранизацию, стало известно еще в 2017 году. Точной даты релиза на тот момент не было, но предполагалось, что картина дебютирует в кинотеатрах в 2019-м. Однако в 2020-м вышел только первый тизер фильма. А в 2021 году создатели опубликовали трейлер, в котором было указано, что премьера состоится осенью 2021-го. Затем выпуск перенесли на 1 декабря 2022-го (в начале октября вышел новый трейлер), а теперь даты нет вообще.
Картина рассказывает о строителе космического корабля «Интеграл» Д-503. Действие разворачивается в XXXII веке, когда человечество достигло невероятного научно-технического прогресса, что вытеснило из жизни духовную составляющую. Мир героя меняется с появлением девушки I-330, чьи убеждения расходятся с теми, что навязаны гражданам тоталитарного государства. Мир героя начинает меняться, он попадает в общество людей, которые хотят изменить будущее своей планеты.
Режиссером выступил Гамлет Дульян, продюсерами — Сарик и Гевонд Андреасяны. В фильме снялись Егор Корешков, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Юрий Колокольников, Софья Донианц, Дмитрий Чеботарев и Марьяна Спивак. В российский прокат «Мы» выйдет осенью этого года.