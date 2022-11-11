Фильм «Мы» по роману-антиутопии Замятина убрали из графика релизов. Он не выйдет в прокат 1 декабря

О том, что по роману-антиутопии «Мы» снимут экранизацию, стало известно еще в 2017 году. Точной даты релиза на тот момент не было, но предполагалось, что картина дебютирует в кинотеатрах в 2019-м. Однако в 2020-м вышел только первый тизер фильма. А в 2021 году создатели опубликовали трейлер, в котором было указано, что премьера состоится осенью 2021-го. Затем выпуск перенесли на 1 декабря 2022-го (в начале октября вышел новый трейлер), а теперь даты нет вообще.