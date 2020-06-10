Вышел тизер фильма-антиутопии «Мы», снятого по роману Евгения Замятина. Премьера запланирована на 2021 год, точной даты пока нет.

«После Великой войны, которая привела к исчезновению практически всего населения планеты, прошло 200 лет. Остатки человечества живут в совершенном Едином государстве. Несмотря на авторитарную систему, где у каждого жителя свой порядковый номер, униформа, стеклянные дома и секс по расписанию, в обществе царят счастье и гармония.

Инженер Д-503 считает такую жизнь идеальной и воспевает ее, вкладывая все свои знания и талант в строительство сверхмощного космического корабля. Случайная встреча с женщиной И-330 полностью переворачивает его представление о себе. Он с подлинным ужасом открывает в себе неконтролируемые «древние» порывы, чувства и страсти. А еще ему предстоит узнать, что есть те, кому не нравится существующий миропорядок и кто стремится разрушить последний оплот человечества на Земле — Единое государство», — говорится в описании к тизеру на ютьюбе.