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Вышел финальный трейлер фильма «Мы» по роману Замятина
Виктория Шанина
Сегодня в 22:15

Вышел финальный трейлер фильма «Мы», снятого по мотивам одноименного романа Евгения Замятина. Посмотреть его можно на ютьюб-канале Central Partnership.

В ролике показана повседневная жизнь «номеров» — так в антиутопии называют граждан Единого Государства. Они живут в одинаковых домах, ходят в одинаковой униформе и каждый их день похож на день сурка. Но постепенно однотипные будни сменяются вооруженным противостоянием революционеров тоталитарному обществу.

Действие разворачивается в XXXII веке. Человечество достигло невероятного научно-технического прогресса, но вместе с эти из жизни людей пропала духовная составляющая. Все «древние» чувства — под запретом.

По сюжету главный герой, инженер Д-503 встречает девушку И-330 и начинает к ней что‑то чувствовать. Ее убеждения расходятся с теми, что навязаны гражданам тоталитарного государства. Мир героя начинает меняться, он попадает в общество людей, которые хотят изменить будущее своей планеты.

Премьера фильма «Мы» в кинотеатрах запланирована на 1 декабря.

Режиссером выступил Гамлет Дульян, продюсерами — Сарик и Гевонд Андреасяны. В фильме снялись Егор Корешков, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Юрий Колокольников, Софья Донианц, Дмитрий Чеботарев и Марьяна Спивак.

О том, что по роману-антиутопии «Мы» снимут экранизацию, стало известно еще в 2017 году. Точной даты релиза на тот момент не было, но предполагалось, что картина дебютирует в кинотеатрах 2019-м. Однако в 2020-м вышел только первый тизер фильма. А в 2021 году создатели опубликовали, в котором было указано, что премьера состоится осенью 2021-го — но и этот прогноз не сбылся.

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Евгений ЗамятинГамлет ДульянЕгор КорешковЕлена ПодкаминскаяФилипп ЯнковскийЮрий КолокольниковСофья ДонианцДмитрий ЧеботаревМарьяна Спивак
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