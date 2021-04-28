Поиски любви в трейлере экранизации антиутопии Замятина «Мы»

Вышел трейлер фильма-антиутопии «Мы», снятого по одноименному роману Евгения Замятина. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Картина рассказывает о строителе космического корабля «Интеграл» Д-503. Действие разворачивается в XXXII веке, когда человечество достигло невероятного научно-технического прогресса, что вытеснило из жизни духовную составляющую. Мир героя меняется с появлением девушки I-330, чьи убеждения расходятся с теми, что навязаны гражданам тоталитарного государства.