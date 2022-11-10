Жители дома в Ейске, на который упал Су-34, подадут иск к Минобороны

На встрече с 200 жильцами дома заместитель руководителя местного департамента строительства Иван Горобец заявил, что подъезды с первого по четвертый будут полностью разобраны, после чего начнется их восстановление «в таком же виде, как они были ранее». Люди могут проживать в пунктах временного размещения или же в съемном жилье, часть платы за которое компенсируют.