Жители дома в Ейске, на который упал Су-34, подадут иск к Минобороны

Жители нескольких подъездов в Ейске, пострадавших из‑за крушения самолета Су-34, подадут иск к Министерству обороны из‑за потери имущества. Об этом сообщается на сайте администрации Краснодарского края.
На встрече с 200 жильцами дома заместитель руководителя местного департамента строительства Иван Горобец заявил, что подъезды с первого по четвертый будут полностью разобраны, после чего начнется их восстановление «в таком же виде, как они были ранее». Люди могут проживать в пунктах временного размещения или же в съемном жилье, часть платы за которое компенсируют.
Администрация региона также поможет пострадавшим с составлением документов по иску в военному ведомству.
Спасшиеся летчики рассказали, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. Согласно информации МЧС, Су-34 столкнулся с многоэтажкой, но не взорвался. Пожар произошел из‑за разлива топлива.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним. Основная версия причин падения — техническая неисправность воздушного судна.