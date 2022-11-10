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Жители дома в Ейске, на который упал Су-34, подадут иск к Минобороны
Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:25

Жители нескольких подъездов в Ейске, пострадавших из‑за крушения самолета Су-34, подадут иск к Министерству обороны из‑за потери имущества. Об этом сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

На встрече с 200 жильцами дома заместитель руководителя местного департамента строительства Иван Горобец заявил, что подъезды с первого по четвертый будут полностью разобраны, после чего начнется их восстановление «в таком же виде, как они были ранее». Люди могут проживать в пунктах временного размещения или же в съемном жилье, часть платы за которое компенсируют.

Администрация региона также поможет пострадавшим с составлением документов по иску в военному ведомству.

17 октября на жилой дом в Ейске упал самолет Су-34. Жертвами крушения стали 15 человек, еще более 40 человек пострадали.

Спасшиеся летчики рассказали, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. Согласно информации МЧС, Су-34 столкнулся с многоэтажкой, но не взорвался. Пожар произошел из‑за разлива топлива.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним. Основная версия причин падения — техническая неисправность воздушного судна.

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