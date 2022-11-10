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Байден призвал проверить контакты Маска с другими странами
Денис Ламехов
Сегодня в 08:55

Президент Джо Байден ответил на вопросы журналистов, касающиеся деятельности американского предпринимателя, владельца Tesla, SpaceX и Twitter Илона Маска. Цитаты из беседы приводит Reuters.

Журналисты спросили главу Соединенных Штатов, считает ли он Маска угрозой национальной безопасности страны, а также должны ли власти расследовать детали сделки по покупке Twitter, которая была заключена с участием конгломерата из Саудовской Аравии.

Байден ответил: «Я думаю, что сотрудничество или технические связи Илона Маска с другими странами заслуживают внимания. Вне зависимости от того, делает ли он что‑то неподобающее, — я не утверждаю, что это так. Я полагаю, что на это нужно обратить внимание».

Ранее источники Bloomberg сообщали: представители администрации президента США предположили, что Маск может представлять угрозу национальной безопасности. Среди причин — иностранный компонент в сделке с Twitter, возможное отключение спутникового интернета Starlink на украинской территории (Маск заявил, что система продолжит работать) и публикация мирного плана для России и Украины.

В президентской администрации эти сообщения отвергли. Там заявили: «Проверка в сфере национальной безопасности — это неправда».

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