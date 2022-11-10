Байден призвал проверить контакты Маска с другими странами

Байден ответил: «Я думаю, что сотрудничество или технические связи Илона Маска с другими странами заслуживают внимания. Вне зависимости от того, делает ли он что‑то неподобающее, — я не утверждаю, что это так. Я полагаю, что на это нужно обратить внимание».