Илон Маск предположил «наиболее вероятный» исход конфликта России и Украины. И устроил голосование

«Воля людей, живущих в Донбассе и Крыму, должна определять то, кому они принадлежат — России или Украине», — спросил он.

Бизнесмен Илон Маск назвал «наиболее вероятный» исход военного конфликта России и Украины и спросил пользователей, согласны они с ним или нет. На это отреагировали падением акции его компании Tesla.

Чем закончится российско-украинский конфликт по версии Маска

В занятых российскими войсками регионах повторно пройдут референдумы под наблюдением ООН. «Россия уходит, если такова воля народа», — добавил он.

«Крым — часть России, как это было с 1783 года». Решение советского лидера Никиты Хрущева о передаче полуострова от РСФСР под контроль УССР Маск назвал ошибкой.

Россия и Украина гарантируют водоснабжение Крыма.

Украина остается нейтральной страной.

Маск прикрепил опрос с вариантами ответа «Да» и «Нет». На момент написания заметки проголосовали более 786 тыс. пользователей, второй вариант набрал 61%. При этом он отмечает «самую крупную атаку ботов», с которой он когда‑либо сталкивался.

Миллиардер почти уверен, что «таким в конце концов и будет исход». Он лишь озадачивается, «сколько людей погибнет до этого». Еще одним исходом, но маловероятным, Маск назвал ядерный конфликт.

Свой комментарий под постом предпринимателя оставил экс-посол Украины Андрей Мельник, написав «Fuck off».

Тем временем акции компании Маска Tesla рухнули почти на 9% после его твитов, заметил телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».