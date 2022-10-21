В Белом доме проверяют Илона Маска на предмет угрозы национальной безопасности из‑за его твитов

Представители администрации президента США Джо Байдена предположили, что Илон Маск может представлять угрозу национальной безопасности. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к вопросу.
В частности, власти намерены проверить сделку Маска по покупке соцсети Twitter, так как в ней участвуют иностранные инвесторы, которые помогают бизнесмену собрать необходимую сумму. Также сомнения вызывают заявления Илона Маска о возможном отключении Украины от спутниковой сети Starlink, которой управляет его компания SpaceX.
Вместе с тем власти обеспокоены твитами Илона Маска. По информации источников Bloomberg, американские власти считают, что бизнесмен занимает «все более дружественную позицию к России после серии твитов, в которых были изложены мирные предложения, выгодные президенту Владимиру Путину».
Уточняется, что обсуждения о проверке Маска на предмет угрозы национальной безопасности находятся на начальном этапе. Основной вопрос сейчас — какие инструменты для этого использовать.
В середине октября Илон Маск заявил, что SpaceX может прекратить финансирование Starlink на Украине. Спустя сутки он в своем твиттере написал, что Россия «активно пытается убить» сеть и она может перестать работать на украинской территории.
Примерно в то же время Маск предложил «наиболее вероятный» исход военного конфликта России и Украины. По версии бизнесмена, в занятых российскими войсками регионах должны повторно пройти референдумы под наблюдением ООН, Крым должен остаться российским, «как это было с 1783 года», Россия и Украина должны гарантировать водоснабжение Крыма, а Украина останется «нейтральной страной».