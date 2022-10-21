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В Белом доме проверяют Илона Маска на предмет угрозы национальной безопасности из‑за его твитов
Виктория Шанина
Сегодня в 15:44

Представители администрации президента США Джо Байдена предположили, что Илон Маск может представлять угрозу национальной безопасности. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к вопросу.

В частности, власти намерены проверить сделку Маска по покупке соцсети Twitter, так как в ней участвуют иностранные инвесторы, которые помогают бизнесмену собрать необходимую сумму. Также сомнения вызывают заявления Илона Маска о возможном отключении Украины от спутниковой сети Starlink, которой управляет его компания SpaceX.

Вместе с тем власти обеспокоены твитами Илона Маска. По информации источников Bloomberg, американские власти считают, что бизнесмен занимает «все более дружественную позицию к России после серии твитов, в которых были изложены мирные предложения, выгодные президенту Владимиру Путину».

Уточняется, что обсуждения о проверке Маска на предмет угрозы национальной безопасности находятся на начальном этапе. Основной вопрос сейчас — какие инструменты для этого использовать.

В середине октября Илон Маск заявил, что SpaceX может прекратить финансирование Starlink на Украине. Спустя сутки он в своем твиттере написал, что Россия «активно пытается убить» сеть и она может перестать работать на украинской территории.

Примерно в то же время Маск предложил «наиболее вероятный» исход военного конфликта России и Украины. По версии бизнесмена, в занятых российскими войсками регионах должны повторно пройти референдумы под наблюдением ООН, Крым должен остаться российским, «как это было с 1783 года», Россия и Украина должны гарантировать водоснабжение Крыма, а Украина останется «нейтральной страной».

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