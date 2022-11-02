Реклама
Новости
Продукцию Marvel, Disney, Pixar и DC Comics включили в перечень для параллельного импорта
Юлия Онодэра
Вчера в 22:08

Министерство промышленности и торговли внесло продукцию Marvel, Disney, Pixar и DC Comics в перечень для параллельного импорта. Об этом сообщил ТАСС.

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков отметил, что пока параллельный импорт не распространяется на видеоконтент указанных брендов. В ближашее время этот вопрос может быть решен, добавил он.

«Перечень для параллельного импорта на сегодня прежде всего подразумевает именно товары и юридически пока еще не может распространяться на права на аудиовизуальные произведения. Уверен, что в ближайшее время сформируется отдельный список по аудиовизуальным правам недружественных стран», — сказал Воронков.

Также в перечень для параллельного импорта включили автомобильные запчасти, продукцию химической промышленности, игрушки и другие товары. В дальнейшем ведомство может вносить новые коррективы в документ.

30 марта правительство России подписало документ о легализации параллельного импорта. В Минпромторге подчеркивали, что это легализация не контрафакта, а поставок «оригинальных товаров по альтернативным каналам». Ранее за ввоз товаров без разрешения правообладателя импортера ожидала ответственность вплоть до 5 млн рублей штрафа, а также уничтожение товара.

Минпромторг утвердил перечень товаров и брендов, разрешенных для паралелльного импорта, в мае. В него вошла одежда и обувь, игровые приставки, бытовая техника, смартфоны и электроника, автомобили и шины. В августе объем параллельного импорта составил почти 6,5 млрд долларов. В сентябре параллельный импорт пообещали продлить на 2023 год.

расскажите друзьям
теги
Walt DisneyМинпромторгПравительство РФ
люди
Алексей Воронков
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»