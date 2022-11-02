Продукцию Marvel, Disney, Pixar и DC Comics включили в перечень для параллельного импорта

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков отметил, что пока параллельный импорт не распространяется на видеоконтент указанных брендов. В ближашее время этот вопрос может быть решен, добавил он.
«Перечень для параллельного импорта на сегодня прежде всего подразумевает именно товары и юридически пока еще не может распространяться на права на аудиовизуальные произведения. Уверен, что в ближайшее время сформируется отдельный список по аудиовизуальным правам недружественных стран», — сказал Воронков.
Также в перечень для параллельного импорта включили автомобильные запчасти, продукцию химической промышленности, игрушки и другие товары. В дальнейшем ведомство может вносить новые коррективы в документ.
30 марта правительство России подписало документ о легализации параллельного импорта. В Минпромторге подчеркивали, что это легализация не контрафакта, а поставок «оригинальных товаров по альтернативным каналам». Ранее за ввоз товаров без разрешения правообладателя импортера ожидала ответственность вплоть до 5 млн рублей штрафа, а также уничтожение товара.
Минпромторг утвердил перечень товаров и брендов, разрешенных для паралелльного импорта, в мае. В него вошла одежда и обувь, игровые приставки, бытовая техника, смартфоны и электроника, автомобили и шины. В августе объем параллельного импорта составил почти 6,5 млрд долларов. В сентябре параллельный импорт пообещали продлить на 2023 год.