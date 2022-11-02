Продукцию Marvel, Disney, Pixar и DC Comics включили в перечень для параллельного импорта

«Перечень для параллельного импорта на сегодня прежде всего подразумевает именно товары и юридически пока еще не может распространяться на права на аудиовизуальные произведения. Уверен, что в ближайшее время сформируется отдельный список по аудиовизуальным правам недружественных стран», — сказал Воронков.