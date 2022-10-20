Активисты Just Stop Oil залили краской витрины лондонского универмага Harrods

Экоактивисты из движения Just Stop Oil облили оранжевой краской витрины исторического лондонского универмага Harrods. Об этом сообщает WWD.
20 человек перекрыли движение по примыкающей улице, часть из них приклеила руки к проезжей части. Один из активистов заявил, что люксовый магазин принадлежит Катару, государство, в свою очередь, приобрело его через Катарский суверенный фонд. Страна получает доход от продажи нефти и газа, а эти виды топлива усугубляют климатический кризис, сообщил участник акции. После задержаний активистов витрины были отмыты.
Ранее участники Just Stop Oil облили картину «Подсолнухи» Ван Гога в Национальной галерее в Лондоне двумя банками томатного супа Heinz и приклеили себя к стене суперклеем, а также залили оранжевой краской фасад флагманского автосалона Aston Martin — там же, в британской столице. Как отмечает WWD, акции движения продолжаются на протяжении 20 дней.