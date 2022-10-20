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Активисты Just Stop Oil залили краской витрины лондонского универмага Harrods
Денис Ламехов
Сегодня в 19:01

Экоактивисты из движения Just Stop Oil облили оранжевой краской витрины исторического лондонского универмага Harrods. Об этом сообщает WWD.

20 человек перекрыли движение по примыкающей улице, часть из них приклеила руки к проезжей части. Один из активистов заявил, что люксовый магазин принадлежит Катару, государство, в свою очередь, приобрело его через Катарский суверенный фонд. Страна получает доход от продажи нефти и газа, а эти виды топлива усугубляют климатический кризис, сообщил участник акции. После задержаний активистов витрины были отмыты.

Ранее участники Just Stop Oil облили картину «Подсолнухи» Ван Гога в Национальной галерее в Лондоне двумя банками томатного супа Heinz и приклеили себя к стене суперклеем, а также залили оранжевой краской фасад флагманского автосалона Aston Martin — там же, в британской столице. Как отмечает WWD, акции движения продолжаются на протяжении 20 дней.

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