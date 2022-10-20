Активисты Just Stop Oil залили краской витрины лондонского универмага Harrods

20 человек перекрыли движение по примыкающей улице, часть из них приклеила руки к проезжей части. Один из активистов заявил, что люксовый магазин принадлежит Катару, государство, в свою очередь, приобрело его через Катарский суверенный фонд. Страна получает доход от продажи нефти и газа, а эти виды топлива усугубляют климатический кризис, сообщил участник акции. После задержаний активистов витрины были отмыты.