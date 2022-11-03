Активистов Just Stop Oil, атаковавших «Девушку с жемчужной сережкой», приговорили к тюремным срокам

Сторонников движения Just Stop Oil, выбравших целью акции протеста полотно Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» в Королевской галерее Маурицхейс в Гааге, приговорили к тюремным срокам. Об этом сообщает The Guardian.
27 октября один из активистов пытался приклеить голову к защитному стеклу, которое закрывает картину, другой облил соратника томатным супом и приклеил свою руку к стене рядом с полотном, третий снимал акцию на камеру. Работа Вермеера не пострадала.
Первый участник и оператор получили по два месяца тюрьмы, приговор третьему пока не оглашен — он не согласился, чтобы его дело рассматривали в ускоренном режиме, как это произошло в двух первых случаях.
В свою очередь прокурор отметил: «Произведение искусства было вывешено в музее, чтобы мы все могли получать удовольствие от его созерцания. Однако подсудимые решили дискредитировать его. Они посчитали, что их высказывание важнее всего остального».
Прокуратура запрашивала для обвиняемых четыре месяца заключения, но судья объявила, что не желает, чтобы ее приговор помешал другим людям участвовать в акциях.