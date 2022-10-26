Некоммерческая организация Climate Emergency Fund (англ. — Фонд экстренной помощи климату) финансово поддержала движение Just Stop Oil, чьи сторонники провели акцию с метанием томатного супа в полотно «Подсолнухи» Винсента Ван Гога. Издание ArtNews обратило внимание, что основательница НКО — Эйлин Гетти, наследница крупного нефтяного магната.

Гетти — внучка Джея Пола Гетти, основателя американской компании Getty Oil. На момент смерти Гетти-старшего в 1976 году его состояние составляло порядка 6 млрд долларов (или более 30 млрд долларов в нынешних деньгах). В 1984-м корпорация Texaco приобрела Getty Oil вместе с ее нефтяными запасами за 10,1 млрд долларов.

Сама Гетти в нефтяной отрасли не работала, сейчас она занимается поддержкой разного рода некоммерческих инициатив, включая эко-активизм, борьбу с распространением СПИДа и разработку технологий производства растительного мяса.

New York Times еще в августе писал, что активисты Just Stop Oil получили 1 млн долларов от Climate Emergency Fund. Накануне, 22 октября, Гетти выпустила текст на The Guardian, где подтвердила, что пожертвовала деньги движению, но не назвала сумму и указала, что делает это не напрямую, — финансовая поддержка проходит через указанный фонд.

Она также заявила: «Я дочь известной семьи, заработавшей свое состояние на ископаемых ресурсах. Но теперь мы знаем, что добыча и использование такого топлива убивает жизнь на нашей планете. Моя семья продала компанию четыре десятилетия назад, и я поклялась использовать свои ресурсы, использовать все средства для защиты жизни на Земле».

«Я считаю, что климатический кризис достиг той точки, когда мы должны обратиться к подрывным действиям. Попытаться изменить ход дел на планете, которая становится все более непригодной для жизни. Моя поддержка экоактивизма — декларация того, что подрывные акции это самый быстрый путь к преобразующим изменениям, что у нас осталось время только на стремительные, всеобъемлющие шаги по борьбе с изменением климата». Эйлин Гетти Соосновательница Climate Emergency Fund

Новости о происхождении Гетти вызвали критику (в первую очередь — в соцсетях) в связи с формой протеста, которую выбрали Just Stop Oil, — атаками на произведения искусства и художественные учреждения, которые зачастую никак не связаны с нефтяной отраслью.

В ответ на критику в Climate Emergency Fund заявили: «Заметили множество хейта в отношении нашей соучредительницы Эйлин Гетти. Во-первых, Эйлин никогда не трудилась в сфере ископаемого топлива. Это ее дедушка. В прошлом. Но вследствие этого она получила свое богатство. Так что спросите себя: если бы вы были на ее месте, как бы вы использовали свои деньги в благих целях?».

Интересно, что семейство Гетти — одни из жертвователей Национальной галереи в Лондоне, где и вывешены «Подсолнухи» Ван Гога, залитые супом. Полотно не пострадало, оно экспонируется под защитным стеклом.