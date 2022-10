Некоммерческая организация Climate Emergency Fund (англ. — Фонд экстренной помощи климату) финансово поддержала движение Just Stop Oil, чьи сторонники провели акцию с метанием томатного супа в полотно «Подсолнухи» Винсента Ван Гога. Издание ArtNews обратило внимание , что основательница НКО — Эйлин Гетти, наследница крупного нефтяного магната.

New York Times еще в августе писал, что активисты Just Stop Oil получили 1 млн долларов от Climate Emergency Fund. Накануне, 22 октября, Гетти выпустила текст на The Guardian, где подтвердила, что пожертвовала деньги движению, но не назвала сумму и указала, что делает это не напрямую, — финансовая поддержка проходит через указанный фонд.