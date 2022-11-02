В РПЦ выступили против возвращения уголовного наказания за мужеложство

Русская православная церковь выступила против возвращения уголовного наказания за мужеложство, передает РИА «Новости» слова председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он считает, что «не за всякий грех» человека стоит наказывать по УК.
«Церковная позиция в данном случае заключается не в том, чтобы наказать человека за то, что он впал в грех содомии, а в том, чтобы он не вовлек в этот грех окружающих», — пояснил позицию Легойда.
После этого председательница думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что во втором чтении будет обсуждаться уголовное наказание за пропаганду. Однако глава думского комитета по информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал это невозможным.
Документ предполагает запрет пропаганды негетеросексуальных отношений не только среди детей, но и среди взрослых. К информации, запрещенной к распространению среди несовершеннолетних, добавляется любая демонстрация ЛГБТК-отношений, а также сообщения, «способные вызвать желание сменить пол».
Законопроект обязывает платные ресурсы установить специальный код, подтверждающий возраст пользователя, для доступа к такой информации. Если технической возможности нет, распространение подобных материалов полностью запрещено. Фильмы, которые «пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения», не будут получать прокатное удостоверение. Реклама с подобной информацией тоже запрещена.