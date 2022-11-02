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В РПЦ выступили против возвращения уголовного наказания за мужеложство
Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:03

Русская православная церковь выступила против возвращения уголовного наказания за мужеложство, передает РИА «Новости» слова председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он считает, что «не за всякий грех» человека стоит наказывать по УК.

«Церковная позиция в данном случае заключается не в том, чтобы наказать человека за то, что он впал в грех содомии, а в том, чтобы он не вовлек в этот грех окружающих», — пояснил позицию Легойда.

27 октября в Госдуме прошло первое чтение законопроекта о полном запрете ЛГБТ-пропаганды. Депутаты поддержали его единогласно.

После этого председательница думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что во втором чтении будет обсуждаться уголовное наказание за пропаганду. Однако глава думского комитета по информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал это невозможным.

Документ предполагает запрет пропаганды негетеросексуальных отношений не только среди детей, но и среди взрослых. К информации, запрещенной к распространению среди несовершеннолетних, добавляется любая демонстрация ЛГБТК-отношений, а также сообщения, «способные вызвать желание сменить пол».

Законопроект обязывает платные ресурсы установить специальный код, подтверждающий возраст пользователя, для доступа к такой информации. Если технической возможности нет, распространение подобных материалов полностью запрещено. Фильмы, которые «пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения», не будут получать прокатное удостоверение. Реклама с подобной информацией тоже запрещена.

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Александр ХинштейнВладимир ЛегойдаНина Останина
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