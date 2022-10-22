История гомофобии: какие ценности раньше были в России традиционными

Русь Древняя и средневековая

О гомосексуальности в России известно почти с самого начала истории. Половая культура Древней Руси сочетала две стороны: языческую славянскую, для которой сексуальная свобода была вполне естественным поведением, и христианскую, в которой половые отношения до брака воспринимались как грех. Это сочетание давало закономерный результат: сексуальная свобода была распространена среди общества, а церковь почти безрезультатно порицала ее.

В Русской Правде, первом сборнике законов Киевской Руси XI века, гомосексуальность никак не упомянута. Впервые правила половых отношений регулируются в Кормчих книгах XII–XIII веков. Это были своды законов только для внутреннего церковного управления. Наказание за «содомию» разнилось от покаяния до запрета посещать церковь для причастия на определенный срок.

О гомосексуальности в XV–XVII века, то есть после ордынского владычества, нам известно намного больше и в основном из двух источников: церковных документов и книг, которые написали иностранцы, когда посещали Россию.

© Дмитрий Коношонкин

Однако почти все такие церковные документы, кроме Стоглава, о котором будет ниже, не являлись правовыми документами, а были лишь моральными наставлениями и поучениями, поэтому имели рекомендательный характер. Их авторами были церковные деятели, которые пытались исправить нравы «дикого» русского общества.

Первые борцы с «содомским грехом»

Одним из первых активных борцов в начале XVI века был митрополит московский Даниил. В одном из своих поучений он осуждал всех тех, кто проводит время с «блудницами», а затем — женственных юношей, которые «…женам позавидев, мужское свое лице на женское претворявши».

Второй борец, влиятельный во времена Ивана IV Грозного, иерей Сильвестр, писал гневные речи против женоподобных придворных юношей, бреющих бороду и пользующихся косметикой.

Считается, что именно он был автором известного Домостроя, где клеймил «содомский грех» в одном ряду с пьянством, недержанием поста, колдовством и «песнями бесовскими». Позже иерей Сильвестр в «Послании к царю Ивану Васильевичу» обличал «содомский грех» в русской армии во время похода на Казань. Видимо, это было действительно заметным явлением в обществе.

Первые наказания за однополые связи на Руси

Первые упоминания последствий за однополые связи появились в Стоглаве — сборнике церковных законов 1551 года. Минимальным наказанием было добровольное покаяние в грехах и держание поста, максимальное — запрет посещать церковь на определенный срок. Наказания можно было избежать, если виновный признал и отмолил свой грех.

В это же время в большинстве европейских стран содомия признавалась страшной ересью и государственной изменой, которая была наказуема смертной казнью еще с XIII века.

Иностранцы, посещавшие Россию в XV–XVII веках, были удивлены свободным нравом русского общества. Но удивлены в отрицательном смысле: для них эта свобода была дикостью и грехом: в странах Западной Европы в это время гомосексуальность преследовалась уголовно, а наказанием чаще всего было сожжение на костре. В России же все было совсем иначе.

Дипломат Петр Петрей де Ерлезунда четыре года служил послом шведского короля в России. Он написал книгу, в которой описал эпоху Ивана IV Грозного и Смутное время. В ней он писал о гомосексуальности в Русском государстве: «…особливо большие бояре и дворяне делают… содомские грехи, мужчины с мужчинами…».

Больше всего европейского дипломата возмутила ненаказуемость этого «греха», а не сами однополые отношения: «…бояре и дворяне… считают для себя честью делать это, не стесняясь и гласно».

Такое негативное отношение европейцев касается не только гомосексуальных связей. Например, русский обычай мужчинам и женщинам мыться вместе в общественных банях был для них таким же неприемлемым. Известный русский историк XIX века Сергей Михайлович Соловьев писал, что на это «нигде, ни на Востоке, ни на Западе, не смотрели так легко, как в России».

Как видно, гомосексуальность была известна в России с древнейших времен и юридически никак не преследовалась. Максимальным наказанием было временное отлучение от церкви — то есть «смерть духовная», но не физическая. Для настоящего преследования гомосексуалов понадобилась государственная машина насилия.

Гомофобия в Российской империи

Российская империя. В 1697–1698 годах царь Петр I совершил путешествие по странам Западной Европы, чтобы наладить дипломатические отношения и перенять европейский опыт государственного устройства. Среди прочих он посетил Англию и Нидерланды, где однополые отношения карались смертной казнью.

После путешествия Петр I обратился к изучению западноевропейских военных кодексов, чтобы создать русскую армию европейского образца. В таких европейских кодексах гомосексуальность каралась смертной казнью.

Первое светское наказание за гомосексуальность в России появилось в 1706 году в «Кратком артикуле». Это был документ, составленный немцем, бывшим на службе у Петра, на основе «Саксонского военного устава». Его использовали как военно-уголовный кодекс для суда над иностранцами, служившими в русском войске. Затем артикул перевели и применили для русской кавалерии. В артикуле за гомосексуальный контакт предусматривалась смертная казнь через сожжение. Однако источников о применении этого закона на практике нет.

Наконец, в 1716 году был издан русский «Воинский устав», в основу которого легли шведские, немецкие и французские своды законов. В российском кодексе наказание за содомию было снижено до телесного наказания, а в случае насилия — смертная казнь или вечная ссылка на галеры (очередное шведское влияние). Этот закон распространялся только на военных.

Этот закон распространялся только на военных. Обычные граждане не могли быть привлечены за однополую связь.

После окончания правления Петра I наказание смягчилось, а при Елизавете Петровне в 1744 году смертная казнь применялась только в качестве наказания за государственную измену. Это привело к тому, что в 1741–1761 годы в России никто не был казнен.

В Европе все было наоборот. Например, в Нидерландах происходила массовая «охота на ведьм»: гомосексуалов обвинили в землетрясениях и потопах и казнили около 300 человек.

Позднее в России был принят новый важный документ — «Наказ Екатерины II» 1767 года. Телесное наказание за содомию, в том числе в Воинском уставе, было полностью отменено, потому что императрица считала, что «стыд и бесславие» являются достаточной карой за однополую связь: «Все наказания, которыми тело человеческое изуродовать можно, должно отменить». В это время в 1768 году в Австрии вышел уголовный «Кодекс Марии Терезии», который закрепил смертную казнь за гомосексуальные контакты. В качестве дополнения кодекс содержал обширные иллюстрации устройств для пыток.

Гомофобия — как слепо скопированная европейская традиция

За весь XVIII век в России наберется не больше 50 уголовных дел по обвинению в «содомском грехе», а приговор был скорее исключением, нежели правилом. Однополые отношения хоть и карались скопированными из Западной Европы законами, но не рассматривались как угроза общественному порядку, поэтому на практике почти не наказывались.

Так было до восхода на престол императора Николая I. При его правлении в 1832 году был принят новый закон против «мужеложства» для всех граждан империи. Параграф 995 предусматривал наказание в виде лишения всех прав и ссылки в Сибирь сроком на 4–5 лет. Но и эта статья была слепым копированием. Российские законодатели перенимали правовые нормы европейских кодексов, в частности немецких. Но, несмотря на запрет, во второй половине XIX века в России начала зарождаться гомосексуальная культура. Например, нам известен дневник московского купца 1860-х годов Петра Медведева, который был бисексуалом, где он описывал свой эмоциональный опыт отношений с мужчинами и женщинами.

К 1910-м годам русская гомосексуальная культура расцвела. Издавалась и не запрещалась первая русская квир-литература: повести «Тридцать три урода» Лидии Зиновьевой-Аннибал и «Крылья» Михаила Кузмина, в то же время сезоны Дягилева покоряли Париж. Гомосексуалы были известны и среди высших министров, и среди царской семьи Романовых, а православный философ Василий Розанов называл глупостью юридическое и медицинское преследование за гомосексуальность.

Советский период и начало преследований

Уголовная ответственность за мужеложство была отменена в 1917 году после Октябрьской революции. Но мотивом большевиков не была свободная любовь. Они отменили весь Уголовный кодекс, потому что считали его «буржуазным пережитком царских времен». С такой отменой временно стали легальными убийства и изнасилования. До принятия нового кодекса РСФСР в 1922 году не было никаких писаных законов.

В новом уголовном кодексе РСФСР 1922 года не было кары за «мужеложство», однако уголовные законы советских республик Азербайджана, Грузии, Узбекистана и Туркмении ответственность и наказание предусматривали.

С приходом Сталина к власти любая инаковость стала подавляться, в том числе и сексуальная. 17 декабря 1933 года был принят проект постановления «Об уголовной ответственности за мужеложство». Гомосексуальность стала приравниваться к преступлению против государства.

В то же время пролетарский писатель Максим Горький в 1934 году в одной статье писал: «уничтожьте гомосексуализм — фашизм исчезнет».

Cтатья в «Большой советской энциклопедии» 1952 года описывает гомосексуальность как порождение буржуазного общества, чего не должно быть в социалистической стране.

Статья не распространялась на женщин, но однополые связи среди женщин воспринимались как психическая болезнь — вялотекущая шизофрения. Пациенток «лечили» электрошоковой терапией и медикаментами, вызывающими диабетическую кому.

Пока в СССР исследования сексуальности были табуированы, на Западе активно развивались сексология, генетика, социобиология. В итоге во второй половине XX века отношение к гомосексуальности в целом изменилось от гомофобного к толерантному.

Новейшая история

Уголовная статья за гомосексуальность была отменена в 1993 году.

Но с 2014 года государство вновь встало на путь редактирования свободы совести граждан, принимая направленные против гомосексуальности законы, которые опираются на якобы традиционные ценности.