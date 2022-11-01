Минцифры выступило против «драконовских мер» для уехавших из России айтишников

В марте Российская ассоциация электронных коммуникаций сообщила о 50–70 тыс. айтишниках, уехавших из России после начала спецоперации и введения санкций. В конце сентября Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий спрогнозировала в два-три раза больший отток специалистов из России после объявления частичной мобилизации, чем весной. В АНО «Информационная культура» считали, что 100 тыс. потенциально уехавших айтишников — это «минимальная планка, от которой нужно сейчас отталкиваться».