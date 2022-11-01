Минцифры выступило против «драконовских мер» для уехавших из России айтишников

Минцифры выступило против введения «драконовских мер» и каких‑либо ограничений для уехавших из России айтишников. Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев на CNews Forum 2022, передает ТАСС.
«Мы должны создать условия, чтобы они захотели вернуться и работать в России. Здесь никаких ограничений не должно быть», — сказал он.
27 октября сенатор Андрей Климов заявил, что некоторые россияне, уехавшие из страны после начала спецоперации и мобилизации, могут попасть под действие нового закона об иноагентах. Он объяснил, что такие люди попадают под иностранное влияние и при этом совершают политические акты.
Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал слова Климова «частным мнением», а глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас после заявлений Климова призвал коллег «сдерживать полет фантазии».
В марте Российская ассоциация электронных коммуникаций сообщила о 50–70 тыс. айтишниках, уехавших из России после начала спецоперации и введения санкций. В конце сентября Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий спрогнозировала в два-три раза больший отток специалистов из России после объявления частичной мобилизации, чем весной. В АНО «Информационная культура» считали, что 100 тыс. потенциально уехавших айтишников — это «минимальная планка, от которой нужно сейчас отталкиваться».