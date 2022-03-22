РАЭК: Россию уже покинули 50–70 тыс. IT-специалистов. Вторая волна будет масштабнее

После начала «военной операции» и введения санкций Россию уже покинули 50–70 тыс. IT-специалистов. Такие цифры привел глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям. Его слова приводит РИА «Новости».

Плуготаренко считает, что вторая волна миграции «точно будет» и станет более масштабной. По его оценкам, в апреле из страны уедут 70–100 тыс. айтишников. Сейчас вторую волну сдерживают в том числе дорогие билеты из РФ, выросшие цены на жилье за границей и сложности с денежными переводами за рубеж.

РАЭК предложила ряд мер, чтобы остановить отток специалистов. Это создание IT-профсоюза, новые меры поддержки отрасли, проведение информационной кампании, которая успокоит специалистов, что дальнейших планов эскалации с международными IT-игроками нет.

Кроме того, важно проводить профильные мероприятия и позволить айтишникам сделать релокацию, оставив возможность работать с Россией.

«Возникла идея предложить тем, кто хочет уехать, — сделайте релокацию в ряд стран, с которыми у нас есть соглашения. Например, это Армения, Казахстан, Китай. Давайте подумаем об этом, договоримся с ними и предложим правильные и понятные правила релокации при соблюдении связей с родиной», — пояснил он.

По мнению Плуготаренко, российским IT-компаниям нужно становиться международными игроками — они не будут сильными, если сейчас замкнутся на российском рынке, нужно думать о выходе, в том числе на Восток.

После начала российской «военной операции» на Украине многие зарубежные компании приостановили работу в РФ. Кто‑то перестал поставлять софт и железо, другие закрыли офисы в стране. В качестве мер поддержки власти России на три года освободили отечественные IT-компании от проверок и уплаты налога на прибыль, их сотрудникам дали отсрочку от армии до наступления 27 лет. В Минцифры пообещали поддерживать спрос на российские IT-решения и оказывать помощь ведущим разработчикам. Но конкретных мер не назвали.