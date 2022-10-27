Сенатор сказал, что уехавших россиян могут признать иноагентами. Песков назвал это частным мнением

Некоторые россияне, уехавшие из страны после начала спецоперации и мобилизации, могут попасть под действие закона об иноагентах. Об этом заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета сенатор Андрей Климов.

«Если внимательно почитать закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что‑то в этом духе, значит, он совершил политический акт, то есть оказался под иностранным влиянием и совершил политический акт. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто», — цитирует его слова ТАСС.

По мнению сенатора, бежавшие из страны россияне не должны занимать никакие госдолжности, им не следует работать в государственных вузах и школах. Говоря о таких людях, он заявил: «Конституция позволила им покинуть нашу страну, но полагать, что, если они вернутся к нам домой и все их будут с цветами встречать, — это их большое заблуждение».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал слова Климова «частным мнением». В Кремле не знают о «каких‑то трактовках» закона об иноагентах с точки зрения правоприменения и не имеют на этот счет никакой позиции, отметил он. Глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас после заявлений Климова призвал коллег «сдерживать полет фантазии».