HH: 66% мужчин-айтишников работают без профильного образования, нужного для «брони» от мобилизации

66% мужчин-программистов работают без профильного высшего образования, которое нужно для освобождения от мобилизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы HeadHunter.

По данным HH из базы за 2022 год, около 170 тыс. разработчиков и программистов среди мужчин не имеют профильного высшего образования. Чем старше айтишник, тем реже он обладает таким образованием, отмечают исследователи: в возрасте 25–34 лет его нет у 67%, 35–44 лет — у 69%, 45 лет и старше — у 78%.

Если брать в расчет и женщин-айтишниц, то доля всех программистов без профильного образования вырастает до 79%. Среди ИТ-специалистов с опытом работы от 3 до 9 лет зафиксирована самая высокая доля не имеющих профильной вышки — 80%.

Ранее Минцифры перечислило 195 специальностей в сферах ИТ и связи, подходящих под критерии освобождения от временной мобилизации. Перечень касается только аккредитованных организаций и работников с высшим образованием.

В Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий прогнозируют в два-три раза больший отток айтишников из России после объявления частичной мобилизации, чем весной этого года, когда началась российская военная спецоперация на территории Украины. В АНО «Информационная культура» считают, что 100 тыс. потенциально уехавших ИТ-специалистов — это «минимальная планка, от которой нужно сейчас отталкиваться».