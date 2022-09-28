Реклама
Новости
Госдума проведет внеплановое заседание 3 октября по итогам референдумов
14:12
Аэропорт Тюмени отменил запрет на выезд мужчин за рубеж. Ранее там требовали справку из военкомата
13:48
Мобильный репортер/Агентство «Москва»
Shot: в Москве начали вычислять уклонистов по системе распознавания лиц
13:33
В Ростуризме предложили Саудовской Аравии ввести полный безвизовый режим с Россией
13:23
Сергей Сельянов и Вера Сторожева покинули Российский оскаровский комитет
13:01
Икона «Троица» получила 61 «существенное изменение» из‑за отправки на богослужение
12:23
HH: 66% мужчин-айтишников работают без профильного образования, нужного для «брони» от мобилизации
11:40
«Мобильный репортер»/Агентство «Москва»
На фоне мобилизации трафик московских ресторанов упал на 17%
11:31
Норман Ридус из «Ходячих мертвецов» получил звезду на голливудской «Аллее славы»
10:59
СМИ: в Турции не осталось банков, работающих с картами «Мир»
10:42
«Блэйд» с Махершалой Али лишился режиссера за два месяца до съемок
09:58
Зеленский: если Россия признает итоги референдумов, нам не о чем будет говорить с Путиным
09:57
Самолет «Аэрофлота», летевший в Армению, посадили в Минводах
08:54
Из соцсетей Алексея Нечаева
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев выступил против ограничений на перемещения граждан
02:57
Группа «Аигел» заявила, что ее концерты в России отменяют из‑за «давления властей»
02:39
Хью Джекман появится в роли Росомахи в «Дедпуле-3»
02:17
Пол Беттани, Том Хэнкс и Робин Райт снимутся в фильме Роберта Земекиса «Здесь»
01:26
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях объявили результаты референдумов о присоединении к РФ
Обновлено в 00:31
Журналистку Марию Пономаренко оставили в СИЗО еще на полгода
00:13
Külli Kittus/Unsplash
Глава правительства Каталонии заявил, что хотел бы провести новый референдум о независимости
вчера в 23:10
HH: 66% мужчин-айтишников работают без профильного образования, нужного для «брони» от мобилизации
Рустам Абдуллин
Сегодня в 08:40

66% мужчин-программистов работают без профильного высшего образования, которое нужно для освобождения от мобилизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы HeadHunter.

По данным HH из базы за 2022 год, около 170 тыс. разработчиков и программистов среди мужчин не имеют профильного высшего образования. Чем старше айтишник, тем реже он обладает таким образованием, отмечают исследователи: в возрасте 25–34 лет его нет у 67%, 35–44 лет — у 69%, 45 лет и старше — у 78%.

Если брать в расчет и женщин-айтишниц, то доля всех программистов без профильного образования вырастает до 79%. Среди ИТ-специалистов с опытом работы от 3 до 9 лет зафиксирована самая высокая доля не имеющих профильной вышки — 80%.

Ранее Минцифры перечислило 195 специальностей в сферах ИТ и связи, подходящих под критерии освобождения от временной мобилизации. Перечень касается только аккредитованных организаций и работников с высшим образованием.

В Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий прогнозируют в два-три раза больший отток айтишников из России после объявления частичной мобилизации, чем весной этого года, когда началась российская военная спецоперация на территории Украины. В АНО «Информационная культура» считают, что 100 тыс. потенциально уехавших ИТ-специалистов — это «минимальная планка, от которой нужно сейчас отталкиваться».

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение