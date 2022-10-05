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Блогера Максима Каца* внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Юлия Онодэра
Сегодня в 03:46

Российского блогера Максима Каца* внесли в базу украинского сайта «Миротворец» за пропаганду «российско-фашистского нацизма и шовинизма». Об этом сообщил «Коммерсант».

Каца посчитали угрозой безопасности Украины из‑за публикаций в соцсетях. На портале разместили скриншоты со страниц Каца. На одной из них блогер заявлял, что «российская оппозиция никому ничего не должна, особенно украинцам».

Кац прокомментировал включение в базу в твиттере. Он назвал случившееся важным достижением и признался, что доволен произошедшим.

«Я всегда стараюсь быть объективным и вот в России я иноагент, работающий на Украину, а в Украине я пропагандист российско-фашистских идей. Это означаает, что ни одна пропаганда мной недовольна. И это хорошо», — написал он.

Максим Каз известен как политический и общественный деятель. В прошлом он был замглавы избирательного штаба Алексея Навального на выборах мэра Москвы, а также мундепом столичного района Щукино от партии «Яблоко».

*Максим Кац признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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