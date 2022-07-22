Яшина, Каца, Шаведдинова, Белоцерковскую и Лазареву признали иноагентами

Минюст России пополнил реестр иностранных агентов. В него попали политик Илья Яшин*, бывший сотрудник ФБК** Руслан Шаведдинов*, блогер Максим Кац*, журналистка Вероника Белоцерковская* и актриса Татьяна Лазарева*.

С сайта ведомства следует, что они получали финансирование со стороны Украины. Теперь в списке физлиц-иноагентов находятся 13 человек, последний раз он обновлялся 3 июня.

Яшин сейчас находится в СИЗО до 12 сентября. Против него возбуждено уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах России.

В мае Белоцерковскую заочно арестовали по обвинению в распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных.

* Признаны Минюстом физлицами-иноагентами.

** ФБК признан экстремистской организацией и запрещен в России.