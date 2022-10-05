Алек Болдуин и семья Галины Хатчинс, погибшей на съемках вестерна, пришли к соглашению. Фильм снимут

Семья оператора Галины Хатчинс, погибшей от выстрела на съемках вестерна «Ржавчина», заключила мировое соглашение с продюсерской компанией Rust Movie Productions и актером Алеком Болдуином. Об этом пишет Variety.

Судебное разбирательство в отношении Болдуина прекращается. Производство фильма будет возобновлено.

Предположительно, съемки начнутся в январе 2023 года. По соглашению сторон исполнительным продюсером «Ржавчины станет Мэттью Хатчинс, муж погибшего оператора. Актерский состав останется прежним.

«Я не заинтересован в обвинении или возложении вины [на продюсеров или Болдуина]. Все мы считаем, что смерть Галины была ужасным несчастным случаем. И я рад, что продюсеры и развлекательное коммьюнити собрались вместе, чтобы отдать дань уважения последней работе Галины», — заявил Хатчинс.

Галина Хатчинс погибла 21 октября 2021 года от выстрела исполнителя одной из ролей Алека Болдуина. Актер нажал на курок во время репетиции, не зная, что в оружии были боевые патроны.