СМИ: Борис Джонсон может выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь может принять участие в выборах на этот пост. Об этом сообщает The Times.

Джонсон никогда не скрывал желания вернуться на должность, пишет газета. Кроме того, он заявлял, что это «вопрос национальных интересов».

Помимо Бориса Джонсона за пост премьер-министра также может побороться конкуренты Трасс на сентябрьских выборах — бывший министр финансов Риши Сунак и лидер палаты общин парламента Великобритании Пенни Мордонт.

Лиз Трасс стала премьер-министром Великобритании в начале сентября. Она заняла эту должность после Бориса Джонсона, который ушел в отставку в июле на фоне секс-скандала вокруг политика.

20 октября Трасс заявила, что покидает должность спустя шесть недель после вступления в нее. По словам премьера, она пришла к власти в период «большой экономической и международной нестабильности».

«В сложившейся ситуации я не могу выполнить мандат, на основании которого меня избрала Консервативная партия», — пояснила Лиз Трасс свою внезапную отставку.