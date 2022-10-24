Присоединенные российские субъекты получат телефонный код +7

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области получат телефонный код +7. Об этом сообщил зампредправительства России Дмитрий Чернышенко во время встречи с Владимиром Путиным, говорится на сайте Кремля.

По словам Чернышенко, это одно из основных направлений работы по присоединенным субъектам.

«Мы ставим практически такой же норматив, как для всей страны, по доступности мультиплексов и радиоканалов. Мы выделили емкости под цифру +7 для телефонных номеров», — сказал Чернышенко, добавив, что ВГТРК открывает там свои отделения.

С 23 по 27 сентября в этих регионах состоялись референдумы о присоединении к РФ. Местные ЦИКи утверждают, что в ЛНР за проголосовали 98,42%. В ДНР — 99,23%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%.

Договоры о присоединении новых субъектов Владимир Путин подписал 30 сентября. Соглашение также подписали главы ДНР Денисом Пушилиным, главой ЛНР Леонидом Пасечником, главой Запорожской области Евгением Балицким и главой Херсонской области Владимиром Сальдо.

В октябре МВД РФ предложило присвоить новым субъектам собственные автомобильные коды регионов. Так, Донецкой народной республике могут присвоить код 80, Луганской — 81, Херсонской области — 84, а Запорожской — 85.