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МВД предложило присвоить коды 80, 81, 84 и 85 для госномеров в новых субъектах России
Виктория Шанина
Сегодня в 15:54

Министерство внутренних дел России предложило ввести новые коды для госномеров в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, вошедших в состав России. Проект соответствующего приказа опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов.

Ведомство предлагает внести изменения в перечне цифровых кодов, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой специальной продукции, необходимой для допуска автомобилей и водителей к участию в дорожном движении.

Так, Донецкой народной республике могут присвоить код 80, Луганской — 81, Херсонской области — 84, а Запорожской — 85.

Кроме того, предлагается присвоить коды 88 и 94 территориям, находящимся за пределами Российской Федерации и обслуживаемым органами внутренних дел РФ. Коды 171 и 172, как считает МВД, следует исключить из перечня: они использовались на машинах посольств ДНР и ЛНР.

Дополнительных средств из бюджета для реализации приказа не требуется, отмечается в пояснительной записке приказа.

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