Джону Леннону 9 октября исполнилось бы 80 лет. По такому поводу вспомнили 10 песен экс-участника The Beatles помимо «Imagine», «Instant Karma!» и «Working Class Hero», которые точно стоит послушать.

«I Found Out» С альбома «Plastic Ono Band», 1970

Убедительный прямолинейный рок-н-ролл, затесавшийся между «Mother» и «Working Class Hero» на первом полноценном альбоме Леннона (ему предшествовали три экспериментальных диска, записанных в компании Йоко Оно и в общем представлявших собой тотальную деконструкцию музыки). «Isolation» С альбома «Plastic Ono Band», 1970

В какой‑то мере предок «Imagine». Трогательная баллада с фортепиано и органом о попытках изменить мир и о том, что мы все прежде всего люди. Торжественный гимн изоляции — видимо, метафорической — обрывается на полуслове и переходит в спорый британский поп «Remember». «How Do You Sleep?» С альбома «Imagine», 1971

Общепризнанное послание Леннона Полу Маккартни. Под громогласный и медлительный рок с оркестром один экс-битл поет другому: «The only thing you done was yesterday./And since you’ve gone you’re just another day», — изящная игра слов, подразумевающая старый хит The Beatles «Yesterday» и недавний сингл Маккартни «Another Day». Эффектный и без контекста номер потом любили перепевать люди из альтернативного рока. «Angela» С альбома с Йоко Оно «Sometime In New York City», 1972

Самый удачный дуэт Леннона и Оно — это посвящение Анджеле Дэвис. Самый американский номер Леннона: мягкий белый соул, плавкая летняя атмосфера плюс струнная стена звука от Фила Спектора. «Aisumasen (I’m Sorry)» С альбома «Mind Games», 1973

Самое изящное «извини» в истории рока семидесятых. «Ai sumimasen» — это «извини» по-японски: очевидно, обращенное к Йоко Оно, с которой музыкант тогда расстался. Страшно недооцененная и очень трогательная, с тревожной мелодией и залихватским соло рок-баллада, которую не включают в соответствующие плейлисты и сборники по недоразумению. «What You Got» С альбома «Walls And Bridges», 1975

Лихой диско-номер с предпоследнего прижизненного альбома Леннона. Под витиеватый гитарный бой музыкант орет: «Ты не знаешь, что имеешь, пока не потеряешь!» «Bless You» С альбома «Walls And Bridges», 1975

Следующий за громогласной «What You Got», томительный балладный номер, который хоть сейчас помещай в начало плейлистов типа «Медитация». Одна из самых миловидных и одновременно сосредоточенных песен, что Леннон писал когда‑либо. «Cleanup Time» С альбома с Йоко Оно «Double Fantasy», 1980

Вообще изначально последний прижизненный альбом Леннона критики разругали (скажем, за прославление брака с Йоко Оно и мизогинию) — и в целом за дело: это был все тот же постбитловский софт-рок, какой он играл и пять, и семь лет назад. За исключением синглов внимания заслуживает еще «Cleanup Time», бодрый среднетемповый поп-рок. Настроения критиков изменились после убийства музыканта в декабре 1980 года, но это уже история не про критику, а про этику. «Cold Turkey» Неальбомный сингл, 1969, также вошедший в альбом «Live Peace In Toronto 1969», 1985

Один из первых сольных синглов Леннона в студийной версии звучал слишком аккуратно и вяло. Куда интереснее его живое исполнение на концерте в Торонто, где он превращается в настоящий рок-боевик, который закрывает музыкальные шестидесятые. «I Don’t Wanna Face It» С альбома «Milk And Honey», 1984