Общепризнанное послание Леннона Полу Маккартни. Под громогласный и медлительный рок с оркестром один экс-битл поет другому: «The only thing you done was yesterday./And since you’ve gone you’re just another day», — изящная игра слов, подразумевающая старый хит The Beatles «Yesterday» и недавний сингл Маккартни «Another Day». Эффектный и без контекста номер потом любили перепевать люди из альтернативного рока.

«Angela»

С альбома с Йоко Оно «Sometime In New York City», 1972