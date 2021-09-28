перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Неизвестные интервью Джона Леннона и Йоко Оно продали на аукционе за 50 тыс. долларов Вчера в 23:26
YouTube навсегда заблокировал канал немецкой редакции RT Вчера в 22:57
Суд в Нальчике арестовал организатора восхождения на Эльбрус, в ходе которого погибли пять человек Вчера в 22:34
discoverychannel.ru/Instagram
Французские ученые воспроизвели феномен «байкальского дзена» в лаборатории Вчера в 21:49
Netflix показал трейлер вестерна «Тем больнее падать» с саундтреком от Jay-Z и Kid Cudi Вчера в 21:35
Граймс планирует создать лесбийскую коммуну на спутнике Юпитера, к которому направит зонд SpaceX Вчера в 20:50
Отмена концертов Моргенштерна, первый за 13 лет трек Gun N' Roses и другие новости дня
Вчера в 20:47 дайджест
LEGO выпустила набор для обучения школьников робототехнике и программированию Вчера в 19:40
Storyful Rights Management/YouTube
Google приостановил доставку посылок дронами в столице Австралии из‑за нападений птиц Вчера в 19:19
В октябре в Totibadze Gallery откроется выставка Маруси Борисовой-Севастьяновой Вчера в 18:53
Состояние Илона Маска превысило 200 млрд долларов. Он вновь стал богатейшим человеком мира Вчера в 17:53
В Удмуртии, Пермском крае и Самарской области вводят QR-коды для посещения мероприятий Вчера в 17:47
Родители добились отмены концертов Моргенштерна в 10 городах Вчера в 17:11
«Директор всего» представит джазовую программу в московском Powerhouse Вчера в 17:00
«Никола-Ленивец»/«ВКонтакте»
«Никола-Ленивец» проведет конференцию по инклюзивности Вчера в 16:46
Закулисье студийной записи и джаз в трейлере альбома «Love for Sale» Леди Гаги и Тони Беннетта Вчера в 16:41
В Москве откроется ресторан немецкой кухни Spaten Haus Grand. Там будут праздновать Октоберфест! Вчера в 16:35
Минюст включил организацию «Важные иноагенты»* в реестр СМИ-иноагентов Вчера в 16:01
Пермские власти отрицают сообщения о намазе на уроке в школе № 123 Вчера в 15:57
Пресс-материалы
Little Big анонсировали большой тур по России. Шоу пройдет в более чем 25 городах Вчера в 15:42
Отключить рекламу

Неизвестные интервью Джона Леннона и Йоко Оно продали на аукционе за 50 тыс. долларов

Юлия Онодэра
Вчера в 23:26

Неопубликованные интервью солиста The Beatles Джона Леннона и его супруги Йоко Оно продали на аукционе Omega Auctions за 50 тыс. долларов. Об этом сообщил ТАСС.

Три интервью датированы 1969 и 1970 годами. Их провел с музыкантом и художницей журналист-фрилансер Кен Зейлиг. В совокупности интервью длятся 91 минуту. Изначально их планировали продать за 27-40 тыс. долларов.

Кто стал покупателем пленок, не сообщается. Выставили лот на аукцион дети Зейлига. Продажу в Omega Auctions назвали «фантастическим результатом».

«Это очаровательная частица истории, которая содержит в себе важные мысли и комментарии Джона Леннона по поводу Beatles, общества и политики в конце 1960-х годов», — сказал представитель аукционного дома Пол Фэйруизер.

Ранее выдержки из проданных интервью опубликовала газета The Guardian. В них Леннон рассказывает о своих любимых песнях, о влиянии на него Оно, искушении славой и нелюбви к музыкальным критикам.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ИТАР-ТАСС
The Guardian
Люди
Джон Леннон
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить