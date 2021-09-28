Неизвестные интервью Джона Леннона и Йоко Оно продали на аукционе за 50 тыс. долларов

Неопубликованные интервью солиста The Beatles Джона Леннона и его супруги Йоко Оно продали на аукционе Omega Auctions за 50 тыс. долларов. Об этом сообщил ТАСС.

Три интервью датированы 1969 и 1970 годами. Их провел с музыкантом и художницей журналист-фрилансер Кен Зейлиг. В совокупности интервью длятся 91 минуту. Изначально их планировали продать за 27-40 тыс. долларов.

Кто стал покупателем пленок, не сообщается. Выставили лот на аукцион дети Зейлига. Продажу в Omega Auctions назвали «фантастическим результатом».

«Это очаровательная частица истории, которая содержит в себе важные мысли и комментарии Джона Леннона по поводу Beatles, общества и политики в конце 1960-х годов», — сказал представитель аукционного дома Пол Фэйруизер.

Ранее выдержки из проданных интервью опубликовала газета The Guardian. В них Леннон рассказывает о своих любимых песнях, о влиянии на него Оно, искушении славой и нелюбви к музыкальным критикам.