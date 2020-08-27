Убийце Джона Леннона вновь отказали в досрочном освобождении. Уже в 11-й раз!

Убийце легендарного музыканта из группы The Beatles Джона Леннона снова отказали в досрочном освобождении, сообщил TMZ. Марк Чепмен просил о нем уже в одиннадцатый раз.

Повторно подать прошение об УДО Чепмен сможет только через два года. Свое первое заявление об освобождении он написал в 2000 году — тогда истек его 20-летний тюремный срок.

Согласно приговору, Чепмен должен был находиться в заключении в течение как минимум 20 лет. После истечения этого срока он может выйти на свободу, если его прошение об УДО одобрит специальная комиссия. Но она отказывает ему уже 20 лет.

Марк Чемпен убил Джона Леннона 9 декабря 1980 года. Он застрелил музыканта, когда тот возвращался домой из звукозаписывающей студии вместе со своей женой, художницей Йоко Оно.

Недавно бывший участник The Beatles Пол Маккартни рассказал о причинах распада группы. По его словам, группа распалась из‑за «семейной ссоры».