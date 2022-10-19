Банк Азии стал четвертым банком Кыргызстана, заявившим о приостановке обслуживания карт «Мир»

Карты «Мир» не обслуживаются в банкоматах и POS терминалах банка начиная с сегодняшнего дня, 19 октября. Со ссылкой на сообщения в социальных сетях «Интерфакс» пишет, что российские карты также больше не обслуживаются в Демирбанке, Кыргызкоммерцбанке и банке «Кыргызстан». Они официально не подтверждают информацию и обещают опубликовать заявления позднее.