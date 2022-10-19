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Банк Азии стал четвертым банком Кыргызстана, заявившим о приостановке обслуживания карт «Мир»
Денис Ламехов
Сегодня в 19:34

Кыргызстанский Банк Азии объявил о приостановке обслуживания карт российской платежной системы «Мир». Его заявление цитирует «Интерфакс».

Карты «Мир» не обслуживаются в банкоматах и POS терминалах банка начиная с сегодняшнего дня, 19 октября. Со ссылкой на сообщения в социальных сетях «Интерфакс» пишет, что российские карты также больше не обслуживаются в Демирбанке, Кыргызкоммерцбанке и банке «Кыргызстан». Они официально не подтверждают информацию и обещают опубликовать заявления позднее.

Ранее работать с системой «Мир» перестали кыргызстанские «Бакай Банк», «Дос-Кредобанк» и «Компаньон». Среди прочих заморозивших работу с «Миром» — все турецкие банки (сейчас Россия и Турция ищут альтернативу отечественной платежной системе), Народный банк Казахстана и вьетнамский BIDV.

В сентябре Министерство финансов Соединенных Штатов заявило о готовности ввести санкции против «неамериканских финансовых организаций» за заключение контрактов с НСПК (это оператор системы «Мир») или расширение уже существующих договоренностей. Такие компании, по словам американского ведомства, «рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США».

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НСПК
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