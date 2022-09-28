СМИ: в Турции не осталось банков, работающих с картами «Мир»

Вслед за частными Isbank и Denizbank от работы с картами «Мир» отказались три государственных банка Турции — Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank. Об этом сообщает местная телекомпания NTV.
По ее информации, сейчас не осталось турецких банков, обслуживающих карты «Мир».
Кредитные организации Турции приняли такое решение после предупреждения Департамента по контролю за иностранными активами Минфина США о санкциях против финансовых организаций, использующих платежную систему «Мир».
В свою очередь корреспондент ТАСС говорит, что Ziraat и Halkbank пока выдают лиры по картам «Мир», выпущенным неподсанкционными российскими банками.
Неделей ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил министрам разработать совместно с российской стороной альтернативы платежной системе «Мир». 28 сентября издание Aydinlik написало, что в ближайшие два дня турецкое правительство раскроет информацию о возможном проекте этой альтернативы.